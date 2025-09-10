Unicode Consortium anuncia los 164 emojis que llegarán al teclado de tu móvil: desde la cara distorsionada al yeti

Cada año Unicode Consortium presenta los nuevos emojis que se integrarán en los teclados de los sistemas operativos al igual que en las apps de chat. Hace unas horas ha presentado la nueva lista de emojis que llegará a finales de este año.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran la cara distorsionada, una orca, bailarín de ballet, trombón y otros tantos como la criatura Bigfoot o Yeti.

La versión 17.0 de Unicode Standard se ha desplegado ayer mismo 9 de septiembre con 164 nuevos emojis y varios miles de caracteres nuevos.

El que destaca sobre todos es la cara distorsionada, pero tampoco hemos de olvidarnos de otros tantos emojis como el corazón de una manzana después de haber sido consumida, el trombón, el deslizamiento de tierra o el cofre del tesoro.

Se han actualizado otros tantos emojis con el color de su piel, como sucede con el bailarín y los emojis de personas con orejas de conejo y los luchadores de wrestling.

Unicode 17.0

Hay un punto importante para diferenciar entre Unicode 17.0 y Emoji 17.0, ya que este último incluye secuencias de emojis como sucede con el bailarín de ballet en el que aparece tanto su rostro como el calzado especial que usa.

Conocidas las diferencias entre ambos, ya hay un total de 3.954 emojis recomendados por Unicode para su uso a través de los distintos dispositivos que usamos para disfrutar de sistemas operativos, plataformas, chats y otros tantos que permiten usarlos para nuestras conversaciones.

Gráfica que muestra el número de emojis totales por año

Unicode 17.0 también incluye un total de 4.803 nuevos caracteres para llegar a un total de 159.801 caracteres. Muchos de ellos no son emojis y son simplemente caracteres digitales y símbolos.

Empezaremos a utilizarlos en los teclados digitales a finales de este año y se debería completar la actualización en la primera mitad de 2026 para usar la nueva cara distorsionada, el cofre del tesoro o la orca.

Ya hay algunas compañías que han anunciado su incorporación: