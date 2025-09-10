Golpe total a las IPTV: se cierra una de las webs pirata más populares con más de 123 millones de visitas

Mientras una de las alternativas para reproducir cualquier tipo de contenido ha sufrido un gran ataque, ahora se ha cerrado una plataforma IPTV muy popular en Italia a la que se accedía desde España, Calcio.

Calcio era una plataforma que ha permitido a los usuarios de IPTV disfrutar de contenidos y canales a través de internet sin licencia ni derechos de autor.

En este caso se emitía fútbol de varias ligas, Fórmula 1, MotoGP, tenis, NBA y otros deportes, por lo que su oferta atraía a una cantidad ingente de usuarios que en su mayoría provenían de Italia, aunque también de otros países como España.

Justamente el 80 % del tráfico llegaba desde Italia con 6 millones de visitas en 2024, pero también desde otros países como España, Estados Unidos, Francia y Alemania.

Una de las webs ilegales más populares de Italia dice adiós gracias a la suma de fuerzas de ACE y el grupo DAZN que se pueden anotar ambos un gran tanto contra las IPTVs ilegales que suponen pérdidas multimillonarias.

Varios de los subdominios de Calcio Torrent Freak

Los dominios que se han cerrado son de los más variopintos e incluían la emisión de contenidos relacionados con el deporte e incluso otros con automoción, belleza y más.

Su cierre, según Torrent Freak vía El Grupo Informático, conlleva un detalle peculiar, ya que ahora la web Calcio, cuando el usuario accede a la misma, muestra consejos para ver fútbol de forma legal.

En un momento en el que el coste y la diversificación de contenidos están desanimando a muchos usuarios, casi cada trimestre se recoge un aumento puntual del coste de la suscripción de Netflix u otra plataforma de contenidos audiovisuales.

Spotify anunció su nueva subida este mismo mes e incluso YouTube Premium ya ha instaurado la imposibilidad de compartir cuentas como una de las novedades para impulsar el pago por su suscripción a usuarios que se han beneficiado de esta medida como pasó también con Netflix (y por la que se hizo bien famosa).

Medidas que ponen al usuario contra las cuerdas para forzarlo a pagar más o que deje de ver los partidos de su equipo de fútbol favorito.

El mayor problema al que se enfrentan DAZN, LaLiga y otros, es que a los días, estas webs que emiten contenidos ilegales pasan a otro dominio para seguir ofreciendo este tipo de contenido protegido por los derechos de autor.

E incluso con una calidad muy inferior a la que proponen las plataformas de contenidos legales, ya que los usuarios se enfrentan a una resolución inferior de la retransmisión, cortes, riesgo de virus al pulsar enlaces e incluso problemas legales como sucede en algunos países con posibles multas.