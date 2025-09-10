Adiós al doble check blanco de WhatsApp del mensaje leído: se vuelve al azul de siempre tras la confusión generada

Si la IA va a ayudarnos a leer los mensajes que recibamos a través de resúmenes, ahora WhatsApp quiere desenredar todo el lío que ha montado con los temas de chats, ya que ahora pretende que la confirmación de lectura siempre sea en azul.

Los temas de chat incluyeron cambios en el color del icono que nos confirma si el mensaje se ha enviado, si ha llegado al receptor o si lo ha leído con el doble check de confirmación.

El color blanco se incluyó en algunos temas de chat para armonizar el diseño de la interfaz y así la personalización diera un gran salto en la experiencia visual (y tan necesaria), pero ha generado bastante confusión.

Se debe a que en algunos temas se utiliza el color gris para el icono del doble check de mensaje entregado, pero no leído, y el color blanco para el icono del doble check de confirmación de lectura del mensaje por parte del receptor.

El contraste entre ambos es tan leve que se hace difícil poder diferenciar uno de otro para llevar al usuario a la confusión total.

El doble check azul vuelve a WhatsApp en todos los temas de chat WaBetaInfo

Un pequeño detalle que en la experiencia de usabilidad en el día a día puede convertirse en una pequeña pesadilla para intentar saber si se ha leído o no un mensaje.

Lo que ha hecho ahora WhatsApp a través de la beta es olvidarse del color blanco y que el icono de confirmación con los dos checks sea en color verde para evitar confusiones.

Se sacrifica en parte la personalización que da WhatsApp ahora con los temas de chats al imponer ese color verde en el doble check, pero mejora enormemente la claridad para saber que un mensaje ha sido leído.

Lo peculiar de este cambio en WhatsApp es que la compañía se pasó probando los temas de chat durante varios meses hasta que desplegó esta nueva forma de personalizar nuestras conversaciones, lo único que se olvidó completamente de la confusión que podría generar en un detalle que es bien importante.

Ahora, según WaBetaInfo, ya está probando el doble check en color verde para todos los temas de chat en la última versión de la beta en Android e iOS.

Se espera que dentro de poco lance la versión final en España para que sea fácil distinguir si alguien ha leído realmente nuestro mensaje y así olvidarnos de que si es un color blanco o color gris.