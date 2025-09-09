El plegable triple de Samsung "ya casi está terminado": buenas y malas noticias en un dispositivo revolucionario

El Galaxy S25 FE no será el último lanzamiento importante de Samsung para lo que queda del 2025; la compañía aún se guarda un as en la manga para el último trimestre del año.

Hablamos del primer plegable triple de Samsung, que tiene el potencial de cambiar completamente la manera en la que trabajamos con nuestro móvil; aunque posiblemente, en España tengamos que esperar para comprobarlo.

Así lo ha confirmado TM Roh, el líder de la división móvil de Samsung, en declaraciones durante la IFA 2025 de Berlín que termina el día de hoy y que ha sido usado por Samsung para adelantar sus próximos lanzamientos.

Durante una charla con la prensa global, Roh confirmó de nuevo que Samsung está desarrollando un plegable triple, después de anunciarlo por primera vez ante la prensa surcoreana hace unas semanas.

El nuevo dispositivo, cuyos nombres podrían ser Galaxy Z TriFold o Galaxy G Fold, se encuentra ya en "las últimas etapas" de su desarrollo, confirmando que Samsung está muy cerca del producto comercial final.

Roh no pudo dar una fecha concreta de lanzamiento de este nuevo dispositivo, pero sí que confirmó que los planes de la compañía pasan por que llegue al mercado "para finales de este mismo año".

En otras palabras, no queda ya mucho para poder ver cómo será el primer plegable triple de Samsung, si bien no será el primero del mercado.

Ese honor lo tiene el Huawei Mate XT lanzado el año pasado, que la semana pasada fue renovado con el Mate XTs; sin embargo, este puede ser uno de esos casos en los que el que ríe el último, ríe mejor.

Y es que el Samsung Z TriFold tendría importantes ventajas sobre el plegable triple de Huawei, tanto en rendimiento (al usar el Snapdragon 8 Elite) como en otros aspectos.

Sin embargo, el plegable triple de Samsung será muy diferente al de Huawei en un aspecto fundamental: la manera en la que se pliega y las formas que puede ofrecer en consecuencia.

Si el Mate XT se plegaba en forma de "U", con un panel único que se pliega sobre sí mismo, se espera que el Galaxy Z Trifold se pliegue en forma de "G", y por ello, tendría una segunda pantalla en la trasera para usar el smartphone cuando esté completamente cerrado.

Lamentablemente, es posible que tengamos que esperar un poco para comprobar esta tecnología de primera mano. Y es que todo indica que el TriFold tendrá un lanzamiento muy limitado.

Samsung planea producir una cantidad muy reducida de unidades de este dispositivo, que sólo se vendería en uno o dos países, Corea del Sur y China; por lo tanto, no llegaría a España, al menos, no inicialmente.

Eso es porque Samsung considera que este plegable triple es más una prueba de concepto que un producto real, y desde el principio no esperaba sacar mucho provecho comercial. De hecho, su precio podría acercarse o incluso superar los 3.000 euros al cambio.

Samsung quiere lanzar un plegable triple para establecerse como uno de los pioneros de este nuevo sector, de manera similar a cuando lanzó los primeros Galaxy Z Fold y Z Flip.