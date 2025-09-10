Cómo están mejorando los sistemas de refrigeración en los móviles para afrontar el aumento de las temperaturas

Ilustración de un móvil con cámara de vapor El Androide Libre

El otoño es uno de los momentos perfectos para cambiar de móvil. Los lanzamientos de Google, Apple y otras marcas y la cercanía de las navidades invitan a muchos a comprar un nuevo terminal.

En España se priorizan características como la cámara, la batería o el tamaño de pantalla, además del precio, que es uno de los factores clave.

Pero poco a poco la refrigeración activa de los smartphones se ha convertido en una cuestión crítica en la era del cambio climático, especialmente al enfrentarse a temperaturas extremas durante el verano.

El incremento global en las olas de calor y temperaturas máximas históricas pone en riesgo los teléfonos móviles, donde la gestión térmica resulta fundamental para preservar su funcionamiento y seguridad.

Las altas temperaturas, cada vez más frecuentes en España y otras regiones, repercuten directamente en los dispositivos electrónicos que se utilizan intensivamente cada día, sobre todo los smartphones.

Muchos expertos y fabricantes coinciden en señalar que el calor es uno de los mayores enemigos para estos aparatos, tanto por el impacto en el rendimiento como por el deterioro de sus componentes internos.

El calor y los smartphones

Las baterías de iones de litio que predominan en los teléfonos modernos empiezan a degradarse a partir de los 35 °C. Si el dispositivo opera con regularidad en ese rango térmico, la capacidad puede disminuir hasta en un 20 % en la mitad de los ciclos esperados.

Más allá de los 60 °C, el riesgo de “thermal runaway” (fuga térmica) aumenta, dañando irreparablemente la batería y otros componentes.

Marcas como Apple y Samsung definen rangos seguros de uso entre 0 °C y 35 °C, pero ante picos superiores, el sistema reduce potencia, baja el brillo de la pantalla y puede incluso apagarse para evitar daños mayores.

Esto es frecuente, por ejemplo, al usar funciones exigentes como navegación GPS o grabación de vídeo en 4K bajo el sol.

De hecho, los usuarios de iPhone suelen quejarse en esta época del año de que sus móviles en ocasiones dejan de ser usables porque el sistema se bloquea por seguridad, hasta que el terminal se enfría

Repercusión del cambio climático

El cambio climático está intensificando las olas de calor en España, superando a menudo los 40 °C en amplias zonas del país.

La temperatura ambiente elevada incrementa aún más la temperatura interna de los dispositivos durante situaciones cotidianas como la carga rápida o el uso intensivo.

Por ejemplo, el habitáculo de un coche al sol puede superar los 60 °C en apenas veinte minutos, multiplicando los riesgos y generando daños en la pantalla, adhesivos y batería.

Y esto, que hasta hace poco era solo posible en la zona sur del país, ahora también afecta al resto de la península, con temperaturas máximas de más de 40 grados incluso en el norte.

Respuesta tecnológica

Los fabricantes han evolucionado sus mecanismos de refrigeración especialmente en los modelos de gama alta.

El uso de cámaras de vapor, láminas metálicas con refrigerante líquido, se ha vuelto habitual, permitiendo reducir hasta en 15 °C los picos térmicos durante partidas de videojuegos exigentes o grabaciones en 4K.

Cuando un componente caliente, como el procesador, eleva la temperatura, este líquido se evapora. El vapor se expande y se desplaza hacia zonas más frías de la cámara, donde se condensa y vuelve a su estado líquido, liberando el calor.

Este ciclo continuo permite disipar el calor de forma muy rápida y uniforme por una superficie amplia.

De hecho, los iPhone 17 estrenarán por primera vez en Apple cámaras de vapor, un sistema que mejorará su eficiencia térmica.

También son importantes los algoritmos termo-reguladores, que monitorizan el exceso de calor y ajustan automáticamente la potencia de los procesadores en tiempo real.

Esto es lo que hace que un móvil vaya más lento cuando hace calor, porque limita la potencia de los procesadores y de la memoria, para evitar un mayor calentamiento.

Consejos para prevenir daños

No obstante, estos avances no eximen al usuario de adoptar medidas preventivas. La gestión térmica sigue enfrentando límites físicos cuando la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del dispositivo es mínima, impidiendo la disipación correcta del calor.

La protección de los smartphones empieza por evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de máximo calor.

Cargar el móvil de noche y usar cargadores de baja potencia ayuda a minimizar el calentamiento.

Mantener el brillo de la pantalla bajo control, retirar la funda si es gruesa, y evitar el uso intensivo en ambientes adversos son prácticas recomendadas por expertos.

No es aconsejable recurrir a métodos caseros como guardar el móvil en la nevera o en espacios con cambio brusco de temperatura, pues la condensación puede dañar componentes internos, provocar cortocircuitos y agravar el deterioro de la batería.

En caso de aviso por elevación de temperatura, lo idóneo es apagar el dispositivo y dejarlo enfriar a la sombra.

Es preferible no realizar cargas rápidas entre las horas de mayor calor y mantener el software actualizado, ya que los parches suelen optimizar la gestión térmica interna.

Y, por supuesto, nunca se debe dejar el smartphone en el coche o en otro espacio cerrado en verano.

Innovaciones en desarrollo

La industria trabaja en baterías de silicio-carbono, con mayor resistencia al calor, y chips ultracompactos de 3 nm, que favorecen una mejor disipación energética.

Sin embargo, el comportamiento del usuario sigue siendo la primera línea de defensa.

Los fabricantes de accesorios también ofrecen soluciones como ventiladores portátiles y fundas disipadoras, que complementan la refrigeración natural mejorando la protección del dispositivo.

Perspectiva de futuro

Más allá de los daños físicos, el envejecimiento acelerado de la batería y los apagones forzados pueden causar pérdidas de datos, fotos y documentos clave almacenados en el teléfono.

Por ello, cuidar el dispositivo en verano no es solo cuestión tecnológica, sino proteger la integridad digital y personal.

El fenómeno de las olas de calor es cada vez más frecuente y severo, lo que obliga a replantear el diseño y la utilización de smartphones, y a los usuarios a valorar más este apartado.

La refrigeración eficiente y consciente es una tarea clave que tienen en común fabricantes, desarrolladores de software y usuarios.