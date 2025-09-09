Google duplica ventas del Pixel y es la marca premium que más ha crecido en el mundo, muy por encima del iPhone

La serie Pixel 10 ya está disponible en España y, aunque ha recibido sus críticas por sus especificaciones, demuestra que, para lo bueno o lo malo, se está fijando en los iPhone de Apple para ofrecer una experiencia más hilada en el software. Ahora los Google Pixel vuelven a estar entre las 5 marcas top premium en todo el mundo.

Según un reporte de Counterpoint Research, el mercado de smartphones premium está creciendo últimamente y Google Pixel es el segmento que más rápido ha crecido.

En la primera mitad de 2025, comparada a la anterior de 2024, el mercado de móviles premium había crecido cerca del 8 %.

Aquí hay que poner en perspectiva a este dato, ya que el nuevo iPhone (que se lanza hoy mismo) y otros importantes lanzamientos se hacen en la segunda mitad de año.

Apple se llevó la mayor cuota de mercado como era de esperar con el 62 %, pero hay un dato que muestra hacia donde se dirigen los de Cupertino: si el año pasado contaba con el 65 % se ha quedado este año en el 62 %.

Samsung sigue en la segunda posición con un 20 % de cuota y con un incremento del 8 % en distribuciones en la primera mitad, justo cuando lanza sus dispositivos premium como la serie Galaxy S.

Los dos fabricantes chinos que han dado un buen salto son Huawei y Xiaomi con el 24 % y 55 % respectivamente. El primero alcanzó el 8 % del mercado total desde el 7 % que ostentaba el año pasado.

Pero el que puede ir abriendo botellas de champagne es Google con sus Pixel, ya que se ha convertido en la marca premium que más rápido ha crecido en el mundo actualmente.

Atención al dato que aporta Counterpoint: crecimiento interanual del 105 % en la primera mitad de 2025 para Google Pixel. Se debe principalmente al buen comportamiento que ha tenido la serie Pixel 9 en ventas, la expansión a nuevos mercados y campañas de marketing más agresivas.

Otro de los datos que revela es que las ventas de Google se duplicaron interanualmente y que la confianza del consumidor en los dispositivos Pixel está creciendo.

En términos absolutos, según 9to5Google, los Google Pixel como marca están creciendo a un ritmo altísimo, pero frente a Apple y Samsung queda todavía bastante lejos. La primera alcanzó de los 220 a 230 millones de iPhone anuales a los 250 - 270 millones de la segunda.

Lo que ha logrado Google es hacerse con un importante hueco en el top cinco de marcas de smartphones en el mundo, al menos en los dispositivos premium. Y es bien importante, ya que tanto Samsung como Apple han de mirar con cuidado a Google.