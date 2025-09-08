Nothing nos abre el apetito por sus Ear (3) con nuevas imágenes y el día de su lanzamiento

2025 ha sido el año para el tercer móvil insignia de Nothing con el Phone (3), y la marca británica ya está calentando motores para su próximo lanzamiento, aunque dirigido a los accesorios para móviles con el Ear (3).

Hace unas horas ha anunciado que sus Nothing Ear (3), la nueva generación de sus auriculares True Wireless Stereo insignia, se presentarán el próximo jueves 18 de septiembre a las 14:00 h en España.

Otro gran momento para Nothing al que se dirige con esas gotas de información en la forma de imágenes que despiertan las ganas por saber si irrumpirá de nuevo con algún diseño o experiencia que lo distinga de la competencia.

Y lo ha hecho desde sus redes sociales como X o Instagram para mostrarnos algunos de los detalles de sus nuevos Nothing Ear (3). La imagen más importante, y con la que juega con nuestra imaginación, es un primerísimo plano de uno de los buds (un poco desenfocados) y lo que se supone que es la funda.

Vuelve la transparencia a su nuevo accesorio para móviles y esos detalles sutiles con los que ir dibujando sus próximos auriculares inalámbricos.

Previamente había publicado dos imágenes. Una del propio estampado de los auriculares Ear (3) y los puntos que dibujan cada uno de los caracteres, y otra en la que pone el acento en los materiales que utilizará.

En esta última imagen aparecen unas líneas que dibujan lo que sería una especie de parrilla (que ha sido la respuesta más común y sarcástica en los comentarios que se pueden leer en su publicación en X (antes Twitter)).

Las otras dos imágenes publicadas de sus Ear (3)

Y como siempre hay margen para elucubrar por el detalle o ese diseño con el que Nothing quiere volver a sorprendernos con sus auriculares insignia que serán el mejor complemento a comprar si tenemos a su preciado Nothing Phone (3).

De todas las tres imágenes que ha publicado hasta ahora, nos quedamos con la última y como se puede apreciar que los buds serán transparentes para dejar ver sus partes internas.

Un lenguaje de diseño que ha diferenciado a la marca frente a la competencia en un momento en el que cuando parece que se innova, realmente lo que se hace es usar la misma fórmula de hace unos años.

La cita es para el próximo jueves 18 de septiembre, aunque se puede asegurar que antes Nothing volverá a tomar su cuenta en X o Instagram para completar algunos de los aspectos más importantes de sus Ear (3).