Adiós a pagar por YouTube Premium: el sencillo truco de Microsoft para reproducir vídeos de fondo en Android

Icono de YouTube sobre un smartphone Chema Flores | YouTube El Androide Libre

El principal motivo por el que cada vez más gente está comprando la suscripción de YouTube Premium es para acabar con los anuncios; sin embargo, esa no es la única ventaja.

Si usamos mucho YouTube, otras funciones exclusivas de Premium nos pueden resultar más útiles, como la descarga de vídeos para verlos sin conexión o el acceso ilimitado a YouTube Music, el rival de Spotify.

Pero sin duda alguna, una de las funciones más útiles de YouTube Premium es la reproducción de vídeos de fondo, que nos permite seguir escuchándolos incluso si tenemos otras apps abiertas.

Afortunadamente, ya no hace falta pagar para obtener esa funcionalidad, y todo gracias a la última actualización de la app Edge Canary de Microsoft lanzada esta semana.

Sólo con activar una opción, podemos reproducir vídeos de YouTube en segundo plano mientras que estamos haciendo otras cosas en nuestro móvil Android, como ejecutar otras apps.

Esto es muy útil en muchas situaciones, como por ejemplo, si queremos escuchar música de fondo; YouTube tiene un gran catálogo de canciones y álbumes, tanto subidas por discográficas como por aficionados.

También es posible que queramos tener el vídeo de fondo para escucharlo como si fuera un podcast (de hecho, hay muchos podcasts con versión de vídeo).

Sea como sea, esta función puede convencernos para dar el salto al navegador Edge de Microsoft, aunque por el momento, está disponible únicamente en la versión Canary.

Edge Canary es la versión en desarrollo del navegador Edge, y como tal, incluye varias funciones que no están presentes en la versión normal; eso también significa que podemos encontrarnos con más fallos y 'bugs'.

Si eso no nos importa, podemos instalar Edge Canary directamente desde Google Play Store en nuestro dispositivo Android. Una vez que lo hemos instalado y lo hemos abierto, debemos abrir una nueva pestaña en el navegador.

Cómo activar vídeo en segundo plano en Edge Canary para Android El Androide Libre

En esta pestaña debemos introducir "edge://flags" sin las comillas. Entraremos en la configuración oculta de Edge, donde se encuentran las opciones avanzadas o que están en fase de pruebas.

En el buscador integrado, debemos buscar "video-background" sin las comillas, y encontraremos la opción "Video Background Play"; debemos cambiar de "default" a "Enabled On by default".

Por último, sólo tenemos que reiniciar el navegador, algo sencillo porque al cambiar esa opción aparecerá un botón de reinicio en la esquina inferior derecha.

Ya sólo tenemos que entrar en YouTube usando Edge Canary, y reproducir un vídeo cualquiera, con la opción de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google si queremos.

Comprobaremos que podemos cambiar a otra app o volver a la pantalla de inicio, y el vídeo seguirá sonando porque se está reproduciendo de fondo. Todo eso, sin necesidad de pagar un euro. Google no estará contenta.