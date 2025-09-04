Huawei desafía a Samsung: se adelanta con su nuevo móvil plegable triple mejorado, así es el nuevo Mate XTs

El primer smartphone plegable triple de Samsung, el TriFold, estaría muy cerca, con una presentación prevista para este mismo mes de septiembre según los rumores; pero Huawei se le ha adelantado.

Ya sea a propósito o por casualidad, Huawei ha presentado hoy el Huawei Mate XTs, su segundo smartphone plegable triple, para demostrar que es la pionera en este nuevo sector y que no teme a los que van a llegar después.

Para ello, Huawei ha decidido renovar completamente su apuesta por el diseño y el factor de forma del Mate XT, en vez de responder e imitar el rumoreado diseño del próximo Samsung TriFold.

Eso significa que, a simple vista, el Mate XTs no se diferencia mucho del Mate XT lanzado el año pasado; de hecho, el único aspecto que ayudará a distinguirlos es el color, con nuevos tonos blancos y púrpuras en el nuevo modelo.

Por lo demás, el Mate XTs usa el mismo chasis que el original, con el mismo peso de 298 gramos y los mismos acabados dorados. Eso también significa que el grosor se mantiene en los 12,8 mm cerrado, y hasta 3,6 mm abierto.

Huawei Mate XTs Huawei El Androide Libre

Al igual que su predecesor, el Mate XTs se abre y se cierra en forma de "S", partiendo de un smartphone convencional de 6,4 pulgadas, que al abrirlo una vez se convierte en un smartphone plegable al estilo Fold de 7,9 pulgadas.

Por supuesto, la gracia de este dispositivo es que se puede abrir una segunda vez, mostrando la pantalla flexible de 10,2 pulgadas en todo su esplendor.

Huawei Mate XTs Huawei El Androide Libre

A efectos prácticos, es como tener tres dispositivos en uno: un smartphone, un plegable, y una tablet. Podemos elegir el que queramos dependiendo de nuestras necesidades en cada momento.

Por ejemplo, si queremos trabajar, podemos usar el modo de tablet para tener un escritorio o tres apps abiertas al mismo tiempo, o si simplemente queremos hacer una llamada de teléfono podemos tenerlo cerrado.

Huawei Mate XTs Huawei El Androide Libre

La pantalla está basada en tecnología LTPO OLED con una resolución de 3K y una frecuencia de refresco de 90Hz, con una relación de aspecto 16:11 y un brillo máximo de 1.800 nits. Sigue siendo compatible con lápiz táctil.

Pero todo esto no significa que el Mate XTs no traiga mejoras respecto a la pasada generación; es sólo que la mayoría afectan al aspecto técnico del dispositivo.

Para empezar, la fotografía ha sido mejorada, con una nueva cámara gran angular con sensor de 40 Mpx, acompañada de la cámara principal de 50 Mpx de apertura variable f/1.4-f/4.0 y la lente periscópica de 12 Mpx del Mate XT.

Huawei Mate XTs Huawei El Androide Libre

El otro gran añadido es el nuevo procesador Kirin 9020. Recordemos que Huawei sigue siendo bloqueada por el gobierno de los Estados Unidos, y eso le ha obligado a desarrollar sus propios chips en vez de usar los de Qualcomm u otros fabricantes.

El nuevo Kirin 9020 que sustituye al Kirin 9010 de la pasada generación promete ser un 36% más rápido, un salto importante de potencia en un dispositivo premium como este, acompañado de 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

El Kirin 9020 ha sido diseñado para el sistema HarmonyOS 5 desarrollado también por Huawei, y la compañía espera que eso sea lo que le dé ventaja cuando empiecen a llegar más plegables triples.

El Huawei Mate XTs está disponible en China con un precio de 17.999 yuanes (2.165 euros al cambio actual) por la versión con 256 GB de almacenamiento y hasta 21.999 yuanes (2.645 euros) por la versión de 1 TB.

Al igual que ocurrió con el Huawei Mate XT, los planes globales del Mate XTs no han sido compartidos; el modelo original llegó a ser lanzado fuera de China, pero no en el mercado español.