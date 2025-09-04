Google tendrá que compartir los datos con sus rivales: por qué eso le puede salir peor que tener que vender Android o Chrome

Google está actualmente inmersa en varios casos judiciales que analizan su comportamiento empresarial. La última sentencia parece haber sido favorable, ya que explícitamente indica que no tendrá que vender Android ni Chrome.

Esto supone una victoria contundente para la empresa, que ha visto cómo sus acciones han subido de forma espectacular. El problema viene por la contraprestación que ha pedido el juez del caso, Amit Mehta.

Según el representante federal, Google tiene que compartir con sus rivales datos de búsquedas de sus servicios, para impedir que se cree una posición de monopolio, que es de lo que se acusaba a la empresa.

Esto no ha gustado a Google, por supuesto, que ha realizado una declaración oficial en la que ponen a la privacidad de los usuarios como excusa.

A la empresa le "preocupa el impacto que estos requisitos tendrán en nuestros usuarios y su privacidad, y estamos analizando la decisión con atención."

No tendrá que vender Android o Chrome

En los últimos meses se había especulado mucho con que Google podría verse obligada a tener que desprenderse de uno, si no dos, de sus productos más exitosos.

Dado el dominio que tiene en el sector de los navegadores web y de los sistemas operativos de smartphones, la justicia estadounidense analizaba si obligaba a Google a desprenderse de Chrome y Android.

Estatua de Android en las oficinas de Google El Androide Libre

Finalmente el juez federal ha estipulado que no es necesario, dado que empieza a verse una ligera competencia por el aumento de empresas que usan inteligencia artificial.

Esto no es algo nuevo y es que es obvio que compañías como Open AI con productos como ChatGPT están robándole cuota de mercado a Google en un sector que, hasta hace pocos años, era controlado con mano de hierro: la búsqueda online.

Este nuevo panorama ha hecho que Google pueda mantener el control de Chrome y de Android, e incluso que pueda mantener los acuerdos con empresas rivales.

Buscadores por defecto

Uno de los acuerdos más importantes de la compañía es el que tiene establecido con Apple, por el que se estima que paga a la empresa de Cupertino unos 20.000 millones de dólares para que su buscador esté activo por defecto en los iPhone.

Los IPhone tienen Google como buscador por defecto Omicrono

Esta cantidad ha ido creciendo con los años y actualmente supone una parte sustancial de los beneficios de Apple. Tanto es así que las acciones de esta empresa también han subido con fuerza tras el fallo judicial.

El juez también ha remarcado que Google tiene permiso para mantener acuerdos con empresas potenciando el uso de sus servicios, pero no podrá establecer acuerdos de exclusividad.

Esto quiere decir que, por ejemplo, no podría obligar a marcas de móviles a no usar otras tiendas de aplicaciones Android si quieren usar los servicios de Google, como pasaba hasta ahora.

La IA como escenario futuro

Lo que buscaba la sentencia es que Google no use su posición de control con Chrome y Android para establecerse como líder en el nuevo campo de los agentes de inteligencia artificial.

De hecho, Gemini ya está activo por defecto en millones de smartphones y la integración con los servicios de Google es impresionante.

Esto podrá seguir siendo así, pero no podrá limitar que los fabricantes de móviles establezcan acuerdos con rivales, como Open AI, Anthropic o Meta, por ejemplo.

Gemini en Android Auto Google El Androide Libre

“El fallo judicial de hoy reconoce la necesidad de medidas correctivas que reabran el mercado de servicios de búsqueda general, que ha estado congelado durante más de una década”, remarca un comunicado oficial del Departamento de Justicia.

Compartiendo datos valiosos

Pero la sentencia también esconde una parte negativa que puede ser muy perjudicial para Google. Según el juez, la empresa deberá relajar su control sobre los datos de búsqueda.

Esto era una petición del Departamento de Justicia, que había solicitado al juez que obligara a Google a compartir los datos que utiliza para generar resultados de búsqueda, como los datos sobre los clics de los usuarios.

Amit Mehta dictaminó que Google deberá poner a disposición ciertos datos del índice de búsqueda y datos de interacción del usuario, aunque no datos publicitarios. Con todo, el tribunal ha reducido la cantidad de datos que Google estará obligado a compartir.

Esto no es algo positivo para Google, que podría ver amenazada su posición en un sector, el de las búsquedas online, que es el que le da la mayor parte de sus beneficios gracias a la publicidad online.

La administración de Donald Trump ha emitido un comunicado a través del Departamento de Justicia en el que remarca que la mayor competencia en este ámbito será de interés para los usuarios estadounidenses.

Esto, a la larga, podría suponer un problema mucho mayor para Google que el tener que deshacerse de Chrome, por ejemplo, ya que pone en jaque su posición en un sector vital para la propia estabilidad de la compañía.

Pese a eso, la empresa dirigida por Sundar Pichai ha apelado la sentencia, con lo que parece que habrá aún litigios durante años, hasta que previsiblemente llegue al Tribunal Supremo, donde se suelen dirimir en última estancia estas disputas.