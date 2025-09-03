Adiós a las pantallas táctiles de los coches y sus distracciones: Audi presenta la solución que lo puede cambiar todo

Audi ha presentado el Concept C, un nuevo 'concept car' que incluye las líneas de diseño y las tecnologías en las que está trabajando el coche alemán; y en las pantallas táctiles, Audi ha elegido dar marcha atrás.

Hablamos de la pantalla táctil del salpicadero, cuya importancia ha decaído enormemente, especialmente en comparación con los modelos que Audi ofrece hoy en día en sus concesionarios.

Pese a que, en la actualidad, todos los coches de Audi tienen varias pantallas táctiles, y usan controles digitales y táctiles en el volante, el Concept C a su lado es "retro" y su interior parece más propio de un coche de hace 10 años.

Audi describe este interior como "minimalismo atlético", quitando gadgets y distracciones y sustituyéndolas por materiales de alta calidad y una sensación de "artesanía de gama alta".

Por eso, la pantalla táctil tiene un tamaño relativamente pequeño para los estándares actuales, de 'apenas' 10,4 pulgadas, dejando un salpicadero limpio en el que el diseño resalta más.

Pantalla táctil del Audi Concept C Audi El Androide Libre

Pero eso no es todo, porque Audi parece haber encontrado la solución al problema de las distracciones en la carretera provocadas por las pantallas táctiles, que tanto están dando que hablar últimamente.

Y es que la pantalla táctil del Concept C se puede ocultar completamente en el interior del salpicadero, dejando únicamente el cuadro de instrumentos (que también es una pantalla como ya es lo habitual).

Interior del Audi Concept C Audi El Androide Libre

De esta manera, podemos guardar la pantalla de manera automática cuando estemos conduciendo, y sacarla cuando la necesitemos para usar una app como Google Maps, reduciendo distracciones.

Esto se hace directamente desde el volante, que también tiene un diseño que recuerda a modelos del pasado, especialmente por un detalle genial: la vuelta de los controles físicos en el volante.

Audi Concept C Audi El Androide Libre

Es una clara respuesta a la gran cantidad de críticas que han recibido los últimos lanzamientos del grupo Volkswagen en los últimos años, que han apostado por controles táctiles, infames por su pobre fiabilidad y respuesta.

Ahora, la compañía de los cuatro aros presume de recuperar los controles físicos de siempre, con un diseño que acentúa lo que llaman el "Audi click", produciendo un sonido y un tacto muy satisfactorios.

Los controles táctiles no parecen haber desaparecido por completo, al menos en este prototipo, ya que las fotos de prensa revelan algunos para controlar el climatizador y los elevalunas.

El Audi Concept C no es un modelo comercial, y no se pondrá a la venta, pero podría contar con un modelo de producción que sería el sucesor tanto del Audi TT como del Audi R8. Siendo eléctrico, la compañía espera que pueda convencer a los más entusiastas.

Eso es porque este coche es la mezcla de un descapotable (con techo retráctil) para disfrutar de las vacaciones, y un deportivo para atacar el circuito.

Pero sobre todo, se trata del coche que pondrá las bases para los futuros modelos de Audi; la compañía afirma que el objetivo con este prototipo es "eliminar el ruido y volver a la claridad", de nuevo una clara respuesta a las críticas recibidas por los últimos lanzamientos.