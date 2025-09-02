El nuevo móvil barato de Google va a traer polémica: el Pixel 10a se filtra y confirma que en Samsung estarán contentos

No han pasado todavía dos semanas desde la presentación de los Pixel 10, pero ya se empieza a hablar del próximo lanzamiento: el Pixel 10a, el smartphone más barato de la gama que se convertirá en un punto de entrada en la plataforma.

Sin embargo, a juzgar por las primeras filtraciones, sería más apropiado decir que el Pixel 10a será una manera barata de conseguir un Pixel 9; y es que las primeras características técnicas reveladas son idénticas a la del modelo del año pasado.

En un intento de ahorrar costes de desarrollo y producción, Google parece haber partido de la base del Pixel 9, y eso supone, entre otras cosas, que el Pixel 10a usará el mismo procesador, el Tensor G4, según Mystic Leaks.

En efecto, eso significa que Google no ha podido abandonar aún a Samsung. Recordemos que el nuevo Tensor G5 ha sido producido por TSMC, después de cuatro generaciones producidas por Samsung.

En un intento de independizarse y de solucionar algunos de los problemas de eficiencia del Tensor G, Google decidió abandonar a Samsung y optar por TSMC; pero ahora, para ahorrar costes, no tendrá más remedio que volver a los brazos de Samsung, al menos, de manera temporal.

Sin embargo, optar por el Tensor G4 de la pasada generación traerá consecuencias para los usuarios. La filtración afirma que el Pixel 10a debería ser compatible con la mayoría de las funciones de IA del Pixel 10, pero no todas.

Google Pixel 9 Chema El Androide Libre

En concreto, las funciones que requieren más potencia de procesamiento neuronal (TPU) estarían fuera del alcance del Pixel 10a porque su procesador no es capaz de ejecutarlas de manera local.

Por ejemplo, Magic Cue, la función que muestra información contextual de nuestras apps y servicios durante las llamadas y que aún no está disponible en España pero que debería ser una gran ayuda en muchas situaciones.

De la misma manera, el resto del 'hardware' del Pixel 10a será idéntico al del Pixel 9, y por lo tanto, los usuarios no disfrutarán de las ventajas introducidas con el Pixel 10, como el nuevo almacenamiento UFS 4.0 más rápido.

El Pixel 10a tampoco recibirá las mejoras en fotografía de la nueva generación, quedándose sin la cámara teleobjetivo del Pixel 10 y por lo tanto, sin zoom óptico, manteniendo la cámara principal y el gran angular.

Si a eso le sumamos que el diseño probablemente repetirá el polémico aspecto del Pixel 9a, es evidente que Google sigue trabajando para diferenciar más el modelo "a" de su gama del resto.