Adiós al cargador: Xiaomi acaba de lanzar en España una regleta ideal para cargar todos nuestros dispositivos sólo con un cable

El gran problema de tener tantos dispositivos es que, tarde o temprano, los tienes que recargar. La buena noticia es que el proceso se ha estandarizado mucho, con cargadores USB-C que ya son compatibles con todo.

La mala noticia es que, normalmente, la mayoría de la gente sólo tiene un cargador, a lo sumo dos; y eso supone que siempre hay un dispositivo sin recargar.

Ahora, Xiaomi ha lanzado en España un aparato que nos puede ayudar, y que bien puede ser imprescindible para muchos hogares españoles; se trata de una simple regleta, con puertos USB.

En concreto, la Xiaomi 20W Power Strip cuenta con un puerto USB-A, además de dos puertos USB-C, que se suman a las tres salidas de corriente tradicionales de cualquier regleta.

Esos puertos USB permiten la recarga de dispositivos sin necesidad de un adaptador de corriente, ya que la propia regleta es la que cumple esa función; por lo tanto, no necesitamos ningún 'ladrillo' o cargador separado.

Lo único que necesitamos para usar cada puerto es un cable USB como el que viene incluido en la caja de nuestro smartphone o dispositivo.

Regleta Xiaomi 20W Power Strip Xiaomi El Androide Libre

Lo bueno es que podemos usar todos estos puertos USB, además de los enchufes normales y corrientes, al mismo tiempo para todas nuestras necesidades energéticas.

Para empezar, el puerto USB-A cuenta con una salida máxima de 18 W, y por supuesto, requiere de un cable con entrada USB-A, aunque el otro extremo puede ser de cualquier tipo (como USB-A o USB-C).

A continuación, cada puerto USB-C cuenta con una potencia de salida máxima de 20 W; por lo tanto, esto es suficiente para ser considerado 'carga rápida' y permite recargar nuestros dispositivos en muy poco tiempo.

Por ejemplo, Xiaomi afirma que esta regleta es capaz de cargar un iPhone 16 al 50% en apenas 28 minutos, mientras que puede cargar un Xiaomi 14 al 50% en 45 minutos.

Es posible conseguir mejores cifras con un cargador dedicado y conectado a uno de los enchufes si lo preferimos o si lo necesitamos en el momento, por supuesto.

Regleta Xiaomi 20W Power Strip Xiaomi El Androide Libre

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas potencias de salida sólo se cumplen si estamos usando únicamente un puerto; en otras palabras, si sólo estamos usando un USB-A o sólo un USB-C.

Xiaomi advierte que, si queremos utilizar los tres puertos a la vez, estaremos limitados a una potencia máxima de 15 W en cada puerto, que sigue siendo muy bueno para no tener un cargador dedicado.

Por lo demás, Xiaomi presume de una regleta bien fabricada y con materiales de primera calidad, incluyendo cobre de alta calidad "con buena elasticidad, excelente conductividad y gran resistencia al desgaste".

De la misma manera, esta regleta es resistente a altas temperaturas y retardante de llama, superando la prueba de hilo incandescente a 750 ºC.

Por último, la regleta cuenta con protección contra descargas eléctricas, gracias al obturador de seguridad que evita la inserción de objetos extraños.

La Xiaomi 20W Power Strip ya está disponible en España con un precio de 19,99 euros.