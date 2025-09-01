Xiaomi pega un golpe sobre la mesa: sus coches baten un nuevo récord y su lanzamiento en España no está en duda

Durante las últimas semanas, tras el lanzamiento del nuevo Xiaomi YU7, han aparecido dudas sobre si Xiaomi está haciendo lo correcto en su aventura con los coches eléctricos, o si corre el riesgo de 'morir de éxito'.

No es para menos, porque ni las predicciones más optimistas de la compañía contemplaban la posibilidad de recibir más de 200.000 reservas del Xiaomi YU7 durante los primeros minutos de su lanzamiento.

Dicho de manera directa, Xiaomi no tiene la capacidad de responder a semejante demanda en un plazo apropiado de tiempo, y la mayoría de los clientes tendrán que esperar más de un año para recibir su vehículo.

Sin embargo, no todo son malas noticias, y de hecho, la compañía ha empezado el mes con una celebración en redes sociales: Xiaomi ha conseguido vender más de 30.000 coches durante el pasado mes de agosto.

En otras palabras, ha conseguido entregar 30.000 unidades que estaban reservadas, repartidas entre el Xiaomi SU7, el Xiaomi SU7 Ultra y el Xiaomi YU7; no se ha compartido la proporción de modelos entregados.

Esta es sólo la segunda vez en la historia de Xiaomi que consigue entregar una cifra semejante de coches a los consumidores; y de hecho, es la segunda vez consecutiva, ya que en julio también consiguió el mismo logro.

En otras palabras, el ritmo de producción de Xiaomi ha mejorado en los últimos meses ya está más que confirmado; no se trata de suerte o de una coincidencia, Xiaomi ya es capaz de entregar 30.000 unidades de manera constante cada mes.

La mayor ironía del asunto es que este aumento de producción no se ha traducido en una reducción de los tiempos de espera, más bien al contrario; el YU7 ahora se entrega entre 39 y 59 semanas después de su pedido.

Eso indica que los consumidores, lejos de ser amedrentados por los tiempos de espera, continúan realizando pedidos, tanto del nuevo YU7 como del SU7, que también puede tardar hasta 34 semanas dependiendo del modelo.

Los analistas indican que el lanzamiento del YU7 tiene parte de culpa de este éxito, pero también la expansión de la compañía en el sector, con 18 nuevos concesionarios abiertos durante el pasado mes de agosto, además de alcanzar los 189 centros de servicio en 112 ciudades.

Los planes de Lei Jun, por lo tanto, se están cumpliendo; el CEO de Xiaomi estableció un objetivo de 350.000 unidades vendidas para el 2025, algo chocante teniendo en cuenta que 'apenas' consiguió vender 130.000 unidades durante el año pasado.

Y esto es sólo el principio. Las previsiones internas hablan de la posibilidad de alcanzar entre 400.000 y 500.000 unidades durante el 2026, con el potencial de superar las 800.000 unidades el año siguiente.

La clave está en el aumento de la producción, con la primera fábrica en Beijing Yizhuang ya completamente operacional, la segunda fase preparándose para la producción en masa, y la tercera fase ya asegurada.

El resultado directo de esto es que los planes de expansión de Xiaomi no han sido cancelados, y de hecho, la intención de Xiaomi de lanzar sus coches en Europa a lo largo del 2027 sigue en pie.