La privacidad de WhatsApp cambia para siempre con la lista de amigos cercanos para compartir tus estados

Aparte del WhatsApp sin cuenta que se espera que llegue pronto a España, la app de chat más instalada en el país va a mejorar enormemente la privacidad al poder crear una lista de amigos cercanos.

Y va a servir para compartir la actualización de estado con esta lista de amigos. Es decir, que se elige y solo ellos podrán ver lo que hayamos compartido en el estado.

Es un importante matiz frente a una experiencia en la que mayoritariamente las actualizaciones de estados pueden ser vistas por todos los contactos que tengamos agregados a nuestra cuenta de WhatsApp.

Está disponible la opción de excluir a ciertos contactos, pero muchas veces solo queremos que cierto contenido sea visto por las personas cercanas, y dejar otro menos específico o privado para el resto.

WaBetaInfo ha compartido una captura de pantalla en la que se puede ver que WhatsApp está explorando la posibilidad de incluir una función que permitirá que los usuarios seleccionen una audiencia personal para sus estados.

Se puede ver la lista de amigos cercanos en WhatsApp WaBetaInfo

Se centra totalmente en la creación de una lista de amigos cercanos desde la pantalla de ajustes de privacidad de la app. Una vez que la lista esté preparada, se podrá elegir justo en ese momento en el que vayamos a publicar una actualización del estado de WhatsApp.

Es decir, que elegimos la audiencia por defecto o la lista de amigos cercanos. Dos opciones que cambiarán el tipo de contenido que podamos compartir, ya que las fotos del cumple de nuestro hijo podrán ser solo vistas por los amigos cercanos o familiares.

Hay algunos puntos bien importantes en la próxima experiencia de WhatsApp. Su funcionamiento es similar a Instagram con las actualizaciones que se distinguen por un color diferente para que quede claro que se está viendo un estado que se ha compartido solo con los amigos cercanos.

Otro punto: gestionar la lista de amigos cercanos se ha diseñado para que sea discreto. Lo que asegura que añadir o eliminar a alguien de la lista no implica que pueda recibir una notificación. Todo el proceso se mantiene privado para que el usuario pueda actualizar los miembros de la lista sin recibir ningún tipo de atención.

Hay otro punto a destacar: los cambios a la lista solo se aplicarán a las actualizaciones de estado futuras. Lo que significa que si se comparte un estado y al rato se actualiza la lista, el original seguirá siendo visto por todos los contactos que se encontraban en la lista en el momento de la actualización.

La lista de amigos cercanos de WhatsApp llegará próximamente en la versión estable y ha sido vista en la última versión en iOS 25.23.10.80 de la beta de la app.