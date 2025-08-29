Adiós al WiFi lento: Xiaomi lanza en España su nueva solución para aumentar la velocidad de Internet en casa

Algo de lo que mucha gente se está dando cuenta es que sus nuevos dispositivos necesitan una conexión a Internet más rápida para ser aprovechados, desde nuevos smartphones como el Pixel 10 a dispositivos para el televisor como el Google TV Streamer.

En muchas ocasiones, no se trata de una simple cuestión de contratar una línea mejor; incluso si tenemos fibra óptica de alta velocidad, es muy posible que suframos problemas como 'cuellos de botella' y falta de cobertura sin darnos cuenta.

Un dispositivo como el nuevo Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 lanzado ahora en España puede ser la solución que estábamos buscando; no cuesta tanto como un router, pero puede hacer que nuestra red mejore de manera exponencial.

Como su nombre indica, el Wi-Fi Range Extender AX1500 es un extensor de la red WiFi; en otras palabras, se conecta a nuestro router y no lo sustituye, sino que amplía la cobertura, cubriendo más metros cuadrados del hogar.

Lo ideal es instalar un dispositivo como este en un punto intermedio entre el router y la parte más lejana de nuestra casa; de esa manera, el extensor será capaz de capturar la señal del router y repetirla al resto de las habitaciones.

En este caso, eso es tremendamente sencillo gracias al diseño de este dispositivo, que sólo necesita de un enchufe libre en cualquier sitio; a continuación, sólo tenemos que configurar los datos de nuestra red usando la app de Xiaomi Home, o bien usar el botón WPS integrado.

Las luces en el dispositivo nos ayudarán a instalarlo en la mejor zona con cobertura suficiente para permitir la ampliación de la cobertura de la señal; para ello, el dispositivo cuenta con antenas omnidireccionales de doble polarización que mejoran la transmisión.

Ejemplo de instalación de extensores WiFi Xiaomi El Androide Libre

Estamos ante un dispositivo Smart Link de doble banda, de 2,4 y 5 GHz, que permite un acceso ininterrumpido a la red al cambiar la frecuencia de manera automática si se interrumpe la conexión a la banda actual por cualquier motivo.

El nuevo modelo AX1500 es compatible con el estándar WiFi 6, que ya ha sido adoptado por una gran cantidad de dispositivos, desde smartphones hasta aparatos del Internet de las Cosas.

El procesador actualizado en esta versión, además de la memoria integrada, permite al AX1500 administrar conexiones simultáneas de varios dispositivos mejorando la conectividad y la velocidad de respuesta.

Además de la conectividad inalámbrica WiFi 6, este dispositivo también cuenta con un puerto Ethernet, ideal para conectar dispositivos por cable, como un ordenador, una consola, o un reproductor multimedia.

El Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 ya está disponible para comprar en España con un precio de 39,99 euros, más barato que un router, por lo que puede ser una opción más recomendable en muchos hogares.