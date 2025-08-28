La pantalla del coche se convierte en una consola: lo nuevo de Porsche es ideal para viajes largos de vacaciones

Ya es bien sabido que los coches actuales son como smartphones con ruedas; tanto por la cantidad de sistemas inteligentes que integran, como por las grandes pantallas táctiles que tienen, muchas con Android Automotive o Android Auto.

El gran potencial de estas pantallas es idéntico al potencial de las pantallas de los smartphones modernos, así que no es de extrañar que poco a poco vayan permitiendo lo mismo; como por ejemplo, jugar a los últimos lanzamientos.

Eso es lo que plantea Porsche con el anuncio de que la versión del 2026 del Porsche Macan permitirá jugar a videojuegos en la pantalla del salpicadero; una experiencia a la que se podrán sumar todos los pasajeros con la ayuda del móvil.

Es tan sencillo como escanear un código QR con la cámara del móvil, y automáticamente podremos sumarnos a la misma sesión y formar parte del juego que se está ejecutando en la pantalla, aunque evidentemente, hay algunas cuestiones a tener en cuenta.

Esta experiencia es posible gracias a la colaboración de Porsche con AirConsole, una de las plataformas de videojuegos en el coche que más éxito está teniendo. De hecho, Porsche se suma a Audi, Volkswagen y BMW, que también han adoptado esta tecnología.

La app de AirConsole estará disponible en el centro de apps de Porsche, accesible desde el sistema preinstalado en los modelos de la marca; esta es la app que se encargará de conectar con los smartphones a través del mencionado código QR.

Una vez conectado, la pantalla del smartphone mostrará los controles del juego, adaptados dependiendo del título y el género; por lo tanto, no es necesario usar cables ni instalar ningún tipo de 'hardware' adicional.

AirConsole ofrece acceso a una variedad de juegos, con una biblioteca de 40 títulos entre los que destacan varios con licencia como UNO, Quién quiere ser millonario y Overcooked, adaptados a la pantalla del coche.

AirConsole en el Porsche Macan 2026 AirConsole El Androide Libre

De esta manera, Porsche acaba de ganar uno de los mejores entretenimientos para viajes largos en familia o con amigos; todo el mundo tiene ya un smartphone, que es el único requisito necesario para jugar.

Por supuesto, lo primero en lo que el lector probablemente habrá pensado es si es posible jugar al mismo tiempo que conducimos; afortunadamente, se han tomado varias medidas de seguridad para evitar distracciones en la carretera.

El sistema de AirConsole diferencia entre los jugadores pasajeros y el conductor. Si el conductor está participando en la partida, el juego sólo se inicia si el coche está aparcado; de esta manera se evitan conductas irresponsables y peligrosas en carretera.

Lo interesante es que, si el coche está en movimiento, sigue siendo posible echar partidas entre los pasajeros; sin embargo, en ese caso no es posible usar la pantalla principal cercana al conductor, sino que el juego se mostrará en la pantalla del pasajero frontal.

Porsche Macan 2026 Porsche El Androide Libre

Esa es una de las razones por las que el nuevo Porsche Macan cuenta con una pantalla dedicada para el pasajero, tanto para jugar sin distraer al conductor como para acceder a funciones sin cambiar el menú en el que esté la pantalla principal.

El nuevo Porsche Macan 2026 será el modelo más tecnológicamente avanzado de la marca, y no sólo por los juegos. Por ejemplo, su nuevo modo de marcha atrás automática será capaz de tomar el control durante casi 50 metros sin asistencia del conductor.

Además de como mando de control, también permitirá usar nuestro móvil como llave digital para entrar e iniciar el coche, así como para acceder a funciones de personalización en la iluminación.