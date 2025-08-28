Honor presenta el Magic V5, el móvil plegable más fino, junto al portátil MagicBook Art 14 2025 y la tablet MagicPad3

Finalmente ha llegado el día después de conocer hace diez días que HONOR iba a lanzar uno de los móviles más increíbles del momento, el Magic V5. Ese día ha llegado y el nuevo plegable llega de la mano del portátil ultraligero HONOR MagicBook Art 14 y la tablet HONOR MagicPad3 dedicada a la IA, productividad y entretenimiento.

El HONOR Magic V5 está disponible hoy mismo en España en los colores Ivory White, Black y Dawn Gold por 1.999 euros. El portátil MagicBook Art 14 2025 no ha sido confirmado para España, pero en otros países está disponible en los colores Mocha Brown, Sunrise White y Emerald Green a un precio de 1.699 euros.

Mientras que la nueva tablet de HONOR, la MagicPad3, se queda en los 695 euros en los colores Grey y White. Tres dispositivos con los que ganarse de nuevo al público en occidente y seguir repartiendo importantes especificaciones, algunas novedades únicas y unos precios justos por todo el valor que ofrece el fabricante chino.

El HONOR Magic V5 se caracteriza por su perfil ultradelgado de 8,8 mm y un peso de 217 g para quedarse en los 4,1 mm cuando se abre (modelo Ivory White). Un móvil plegable que lleva la batería a otro nivel y así HONOR se supera a sí mismo al alcanzar los 5.820 mAh gracias a la nueva tecnología de batería de silicio y carbono.

Cuenta con clasificaciones IP58 e IP59, protector antirrayaduras NanoCrystal Shield y el panel de pantalla interior que llega reforzado con fibra de carbono para proporcionar una gran durabilidad para el uso que se le da diariamente por parte del usuario.

HONOR Magic V5

Chip Snapdragon 8 Elite en sus entrañas y con una configuración única de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. En la fotografía destaca gracias a su sistema triple de cámaras AI Falcon compuesto por un teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 Mpx, una cámara principal de 50 Mpx y una ultra gran angular de 50 Mpx.

Las pantallas se caracterizan, la interna por ser de 7,95 pulgadas y la externa por sus 6,43 pulgadas, al admitir ambas entrada con lápiz óptico, al igual que el modo Multi-Flex, que logra que se puedan realizar múltiples tareas con hasta tres aplicaciones a la vez.

HONOR Magic V5

Magic OS 9.0 es la capa personalizada con la integración de Gemini, Gemini Live, HONOR Notes con tecnología de IA, transcripción y traducción en tiempo real y la llegada de las llamadas traducidas en tiempo real.

El HONOR MagicBook Art 14 2025

Con un peso que llega cerca de 1 kg, es un portátil ultraligero con un grosor de 1 cm y que combina una pantalla OLED HONOR Eye Comfort de 14,6 pulgadas (relación pantalla-cuerpo del 97 %) para ofrecer una experiencia visual envolvente.

HONOR MagicBook Art 14 2025

Alta resolución de 3.1K, certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeos, y atenuación dinámica como las tecnologías que se encargan de proteger la vista del usuario cuando lleva algunas horas frente a la pantalla.

En sus entrañas corre la GPU Intel Arc 140T, 32 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 1 TB para ofrecer el rendimiento necesario ante varias necesidades, ya sea la productividad o el puro entretenimiento.

Ofrece sonido de audio espacial HONOR con seis altavoces y tres micrófonos digitales tanto para el gaming como para las reuniones. La estación de trabajo AI Cross-OS permite flujos de trabajo continuos entre dispositivos.

Un portátil fabricado con cuerpo de magnesio y titanio de primera calidad, combina durabilidad y estilo para profesionales y creadores que se desplazan con frecuencia por su trabajo y necesidades laborales.

La HONOR MagicPad3

La tablet premium de HONOR llega con un grosor de solo 5,79 mm, peso de 595 g y una pantalla LCD de 13,3 pulgadas con tasa de refresco de 165 Hz y certificaciones TÜV Rheinland iguales que el portátil presentado hoy.

En sus entrañas se encuentra un chip de alto rendimiento al que se le acompaña con 16 GB de RAM y 512 GB de interna. Su batería es otro de los puntazos de esta tablet para alcanzar los 12.450 mAh con una carga rápida de 66 W.

HONOR MagicPad3

Ocho altavoces HONOR Spatial Audio conforman una experiencia total en el sonido envolvente de calidad cinematográfica y cuenta con herramientas de productividad de alto calibre: AI Writing, AI Meeting y AI Handwriting.

Cross-OS WorkStation para seguir el trabajo o la creación de contenido a través del ecosistema de HONOR que cada vez cuenta con un catálogo más interesante y abierto a distintas tareas de productividad.