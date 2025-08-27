La Galaxy Tab S11 Ultra se filtra con imágenes y vídeos para mostrar todos los detalles de la inminente tablet de Samsung

Después de anunciar hace dos días la Galaxy Tab S10 Lite como una gran tablet por especificaciones y precio, ahora se han filtrado imágenes, vídeos y algunos detalles de la Galaxy Tab S11 Ultra que se acerca por el horizonte.

Android Headlines ha publicado un gran número de imágenes y vídeos en los que se puede ver la próxima tablet de Samsung en los colores gris y plata, y uno de sus accesorios más importantes, el teclado.

La tablet se puede ver desde varios ángulos para tener todos los detalles del diseño en el frontal y la parte trasera al igual que el marco. Aparece de nuevo el S Pen para ser otro de los accesorios estrella, también presente en la nueva Galaxy Tab S10 Lite presentada en España.

El notch se sitúa en la parte superior de la pantalla para dividir el bisel superior y darle un rasgo de identidad propia (similar al del iPhone).

Biseles delgados y un dispositivo que juega a lo plano para conformar el lenguaje de diseño con el que se identificará a la nueva Galaxy Tab S11 Ultra cuando esté disponible por estos lares.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Android Headlines

En la trasera sigue jugando con el mismo estilo de los sensores de cámara como gotas de agua que se sitúan en la parte superior derecha y el LED flash.

Las esquinas son un poco más redondeadas y ahí están los pogo pin para acoplar fácilmente el teclado como el accesorio estrella al igual que el S Pen mencionado.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Manuel Ramírez

Y si conocemos los detalles de la nueva tablet se debe a que en las imágenes filtradas aparecen las especificaciones y algunas de sus funciones de software más llamativas.

Revelan que la pantalla será una Dynamic AMOLED 2X con 1.000 nits de brillo y un pico de brillo HDR de 1.600 nits. Tendrá un tamaño de 14,6 pulgadas y aparece por sorpresa la pantalla de la Galaxy Tab S11: 11 pulgadas.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Android Headlines

Aparece Gemini de Google y algunas de las apps de Samsung. También se puede ver a Samsung DeX al proyectarse la pantalla de la tablet en un monitor. En una de esas diapositivas se puede leer que se ha mejorado el rendimiento de la CPU en un 24 %, el de la GPU en un 27 % y el de la NPU en un 33 % comparado al de la Galaxy Tab S10 Ultra.

Desde Android Headlines aparecen tres vídeos que muestran el diseño, a Gemini en acción y otro para mostrar las capacidades para la multitarea de la próxima Galaxy Tab S11 Ultra.

De las filtraciones sabemos que contará con un chip MediaTek Dimensity 9400+, 16 GB de memoria RAM y resolución 2.960 x 1.848 en la pantalla. Se filtró la batería con 11.600 mAh y una carga rápida de 45 W, cámara principal de 12 Mpx y una ultra gran angular de 13 Mpx.

One UI 8.0 basado en Android 16 cierra la lista de las especificaciones más importantes de la mejor tablet de Samsung que lanzará en este año 2025, y que se espera que se lance en septiembre.