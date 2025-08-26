La nueva genialidad de Windows 11: así es la nueva integración de Spotify entre tu smartphone y tu ordenador

Hace años, Microsoft soñó con su propia plataforma única para ordenadores y smartphones con Windows Phone; y aunque aquello resultó ser un fracaso, la idea ha permanecido en la compañía y por fin se está haciendo realidad con Windows 11.

Y es que en los últimos meses han llegado muchas actualizaciones de Windows 11 que facilitan la integración con Android, permitiendo a los usuarios acceder a ciertas acciones de su smartphone como las llamadas, las fotografías e incluso controlar el móvil.

Ahora llega el siguiente paso: que cambiar entre el móvil y el ordenador sea algo natural y directo. Para conseguirlo, Microsoft ha presentado una funcionalidad que llevaba un tiempo en pruebas, pero que por fin ha llegado a los primeros usuarios: continuar el uso de apps en el PC.

Es fácil explicarlo con la primera app compatible con esta funcionalidad: Spotify. Pongamos que estamos escuchando nuestra lista favorita en el móvil, llegamos a nuestro ordenador, y arrancamos la app de Spotify para Windows: podremos seguir escuchando la lista en el PC.

En otras palabras, esta funcionalidad permite continuar en Windows actividades que hemos iniciado en un móvil Android, y aunque por el momento Spotify es la única app compatible, se espera que en el futuro se añadan más.

Función para continuar desde el móvil en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Funciona de manera muy sencilla, y únicamente requiere asociar nuestro smartphone a Windows 11 usando la app "Enlace a Windows" disponible en la Play Store; esto desbloqueará las mencionadas funciones de integración de Android en Windows 11.

A partir de entonces, si estamos usando Spotify en nuestro móvil, Windows 11 mostrará una nueva notificación en el icono de Spotify en la barra de tareas de Windows, con el mensaje "Continuar desde tu teléfono".

Windows 11 permitirá instalar apps que tengamos en el móvil Android Microsoft El Androide Libre

Al pulsar en esta notificación, el sistema automáticamente abrirá la app de Spotify y continuará con la reproducción de la misma canción que estábamos escuchando en el móvil, pero ahora sonará por los altavoces o auriculares que tengamos en el ordenador.

Un detalle interesante ocurre si no tenemos la app de Spotify; en ese caso, Windows 11 automáticamente añadirá el icono de la app a la barra de tareas, y mostrará un botón que nos permitirá descargar e instalar la app de Spotify desde la tienda de apps de Windows.

Por el momento, esta funcionalidad está disponible de manera limitada, para los usuarios de Windows Insider, que usan una versión de Windows 11 más inestable pero pueden acceder a las últimas novedades antes que nadie.

Sin embargo, es de esperar que la opción de continuar con el uso de apps de Android vaya llegando a todos los usuarios a lo largo de los próximos meses, probablemente coincidiendo con la próxima gran actualización del sistema, Windows 11 25H2.