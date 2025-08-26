Google deja en ridículo a ChatGPT al revolucionar la edición de imágenes con el nuevo modelo de IA de Gemini

Google sigue martilleando como un martillo pilón a ChatGPT con las sucesivas actualizaciones a Gemini que poco a poco van ejerciendo bastante presión a OpenAI. Si una de ellas fue crear vídeos con IA desde una imagen, ahora logra lo inaudito en Gemini: mantener la imagen original tras un cambio tras otro.

Qwen-image se actualizó justamente con una experiencia similar para editar imágenes mientras se mantiene la uniformidad de la original, pero el salto que da Google es cualitativo por la originalidad de las ediciones que se pueden hacer.

Que van desde reimaginar a la persona con distintos looks hasta combinar dos objetos distintos como serían unas botas azules con una flor y se genere una fusión entre ambos.

Google ha estado probando su nuevo modelo de edición de imágenes por IA en las semanas pasadas y ha estado disponible en Gemini 2.5 Flash Image para los desarrolladores que usan Google AI Studio y Gemini API.

De hecho, ahora mismo es el modelo de edición de imágenes por IA con mayor puntuación en LMArena según 9to5Google, y desde hoy se integra en la app Gemini a través de los distintos modelos que dispone Google.

La edición de imágenes de Gemini Google

Desde abril, las mejoras que ha llevado a cabo Google DeepMind han estado centradas en mantener el personaje u objeto de la imagen base de forma uniforme de una imagen a otra según los cambios que se apliquen.

Google dice: "Nuestra última actualización se ha diseñado para que las fotos de tus amigos se vean siempre como ellos mismos, ya sea que estés probando un corte de pelo de los años o poniéndole un accesorio a tu chihuahua".

La nueva capacidad de edición de imágenes de Gemini Google

Uno de los ejemplos dados es: "Reimagina a esta persona como un matador dentro de una plaza de toros, artista o en una serie de TV de los 90".

A la vez que se puede fusionar múltiples fotos a la vez y utilizar un prompt para combinarlas: "Crea una imagen en la que la mujer en la foto está abrazando al perro en la pista de baloncesto".

Gemini añadiendo una capa de pintura nueva a la habitación al igual que muebles Google

Otra de las posibilidades se centra en dar el estilo de una imagen a un objeto en otra imagen para que se mezclen ambos diseños para dar infinitas formas en la generación de una imagen con IA.

Y otra de sus opciones, y que viene de miedo para probar una nueva decoración de una habitación o si cierto color para pintarla le pudiera dar otro punto: la edición de múltiples giros, que permite cambiar el color e incluso cambiar o añadir muebles.

Las nuevas capacidades de edición de imágenes de Gemini están siendo desplegadas hoy mismo y llegan con una marca de agua que indica que ha sido hecha por IA y el invisible SynthID.