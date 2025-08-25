WhatsApp cambia para siempre con la ayuda de Google: el Pixel 10 será el primer móvil con llamadas por satélite

La semana pasada Google por fin presentó los Pixel 10, su nueva gama de smartphones punteros que representan la nueva referencia en el mercado Android, junto con los nuevos Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a.

Los Pixel 10 traen más novedades de las que podríamos pensar si nos fijamos únicamente en el diseño, que es idéntico al del Pixel 9; en realidad, bajo la carcasa hay muchos cambios, como el nuevo procesador Tensor G5 o la carga inalámbrica Pixelsnap.

También hay otra novedad que ha pasado algo desapercibida, la conectividad por satélite mejorada. Recordemos que los Pixel 9 ya traían el 'hardware' necesario para las comunicaciones por satélite, aunque con restricciones.

Por ejemplo, en España, la conectividad por satélite del Pixel 9 está limitada a la función 'Satellite SOS', para realizar llamadas de emergencia en zonas sin cobertura telefónica. Ahora, los Pixel 10 dan un salto más allá.

Y es que Google ha anunciado que los Pixel 10 son los primeros smartphones que permiten hacer llamadas de WhatsApp por satélite; en efecto, podremos llamar a nuestros contactos de WhatsApp en cualquier parte del mundo.

Esto es algo muy llamativo porque, hasta ahora, la comunicación por satélite ha estado muy limitada a funciones de emergencia, dado que la calidad y la velocidad de la conexión no está al nivel de la red móvil.

Sin embargo, Google y WhatsApp ahora han conseguido llamadas vía satélite, tanto de audio como de vídeo, todo un logro técnico que será estrenado en los Pixel 10 próximamente, a partir del 28 de agosto.

La funcionalidad de llamadas de WhatsApp no ha sido recortada de ninguna manera, y las llamadas siguen estando cifradas de extremo a extremo, aunque parece que inicialmente estarán restringidas a los contactos almacenados en el móvil.

#Pixel10 has you covered on and off the grid 📍 Pixel devices will be the first to offer voice and video calls on @WhatsApp over a satellite network starting 8/28¹ 🌍 pic.twitter.com/6yDSDMskkK — Made by Google (@madebygoogle) August 22, 2025

Un detalle muy curioso es que no podremos enviar mensajes de WhatsApp por satélite por ahora; y es que esa funcionalidad, por el momento, es exclusiva de la app de Mensajes de Google que viene preinstalada en la mayoría de móviles Android.

Por lo tanto, si simplemente queremos enviar un mensaje de texto a nuestros contactos, tendremos que seguir usando Mensajes, con la opción de usar WhatsApp para realizar llamadas de audio o de vídeo sin tener cobertura.

Aún quedan muchos detalles de esta colaboración por aclarar, como por ejemplo, si esta funcionalidad estará disponible en España, o si inicialmente será exclusiva de unos pocos países como es lo habitual.

De la misma manera, el anuncio advierte que este servicio está limitado a operadoras que participen en esta colaboración, y que es posible que se nos apliquen cargos adicionales por estas llamadas.

Google no ha confirmado cuáles son las operadoras que ofrecerán este servicio, que será la clave de su expansión; se espera que se conozcan todos los detalles el próximo 28 de agosto, cuando el servicio sea lanzado oficialmente.