WhatsApp va a cambiar para siempre con la nueva función de buzón de voz para las llamadas perdidas

Las innovaciones, ya sean con la inclusión de pequeños gestos en pantalla para iniciar un audio, siguen imperando en la app de chat más instalada en España. Lo próximo de WhatsApp será una especie de buzón de voz para las llamadas perdidas.

Justo hace un mes se descubrió una función vinculada a las llamadas perdidas que permite poner recordatorios para las que se han perdido.

Ahora Meta estaría trabajando en una función de buzón de voz según ha descubierto WaBetaInfo en la versión beta 2.25.23.21 de WhatsApp para Android.

El buzón de WhatsApp funciona así: hacemos una llamada de voz a alguien en WhatsApp y si no responden, la app de chat mostrará un acceso directo a "Graba un mensaje de voz" en la pantalla justo al lado de los botones de "Vuelve a llamar" y "Cancelar".

La opción de "Graba un mensaje de voz" también aparecerá en el chat con la persona elegida. Ambos accesos permitirán enviar rápidamente un mensaje de audio a la persona que no pudo contestar a la llamada.

El buzón de voz de WhatsApp WaBetaInfo

Está la posibilidad de grabar una nota de voz de forma separada desde la función que tenemos en el chat mismo con la persona, pero lo hace más conveniente tener un botón a mano justo después de hacer la llamada y que no se responda.

Lo que hace es sumar a toda una experiencia de llamadas de voz que WhatsApp ahora ofrece para que ahora sea impulsada con el botón de grabación de mensaje de voz para que la otra persona lo reproduzca y sepa que la hemos llamado bajo una urgencia, como uno de los casos de uso posibles.

Es otra de las innovaciones de la app de chat que lleva ya unos cuantos años mejorando e incluso siendo impulsada por la IA de Meta con algunas experiencias nuevas que estarían al llegar, como la posibilidad de usar la inteligencia artificial generativa para que redacte textos desde el chat.

WaBetaInfo ha descubierto esta función a través de la versión beta que ya está disponible para algunos usuarios en Android, así que cabe la posibilidad de que ya esté disponible el nuevo botón para grabar un mensaje rápido como el buzón de voz especial de WhatsApp.

Una fase previa ante el despliegue que supondrá esta nueva función como ha sucedido con otras tantas en lo que va de año por parte de Meta en WhatsApp.