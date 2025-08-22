Google revela el futuro de los Pixel: cuándo cambiarán, qué modelos llegarán, y si por fin lanzará una Pixel Tablet 2

Esta semana se ha celebrado la presentación de los Google Pixel 10, los nuevos smartphones de referencia en Android que, aunque no traen una gran cantidad de novedades, siguen siendo de los más recomendables.

Los Pixel 10 son muy importantes para Google; la décima generación incluye el primer procesador Tensor G producido por TSMC y no por Samsung, además de ser la primera compatible con Pixelsnap, la carga inalámbrica con imanes al estilo MagSafe.

Eso representa aproximadamente una "mejora del 30%" para Google, que es el objetivo que se ha puesto la compañía para cada generación, según ha revelado el ejecutivo Rick Osterloh en una entrevista a Bloomberg.

De esta manera, aunque de un año para otro estos cambios no son revolucionarios, si comparamos estos móviles respecto a los de hace tres años, "hay una gran diferencia", según Osterloh.

Aun así, es de esperar que estas novedades sean suficientes para garantizar un cierto nivel de ventas; pero sorprendentemente, en Google creen que las ventas es algo secundario, y que la importancia de los Pixel va mucho más allá.

Por todo esto, la entrevista a Osterloh se ha centrado en el futuro de la marca Pixel, qué nuevos dispositivos podemos esperar, y qué factores de forma han sido abandonados por la compañía, al menos, por el momento.

Pixel 10 Google El Androide Libre

Para empezar, una de las críticas que podemos hacer al Pixel 10 es que es prácticamente idéntico al Pixel 9 en cuestión de diseño, pero el jefe de diseño de Google, Ivy Ross, ha revelado que esto es aposta.

"Cada dos o tres años intentamos algo con un nuevo lenguaje de diseño", afirma, por lo que el rediseño de los Pixel no llegará hasta el Pixel 12, aunque posiblemente veamos novedades con el próximo Pixel 11.

De hecho, Ross ha confirmado que Google ya está terminando con sus móviles del 2026, y que ha empezado el trabajo con los modelos del 2027, revelando la antelación con la que trabajan los fabricantes hoy en día.

Sin embargo, en Google recalcan que lo importante de los Pixel no es el hardware o su forma, sino el software. Osterloh espera que la revolución llegue en la interfaz, con los móviles como pieza central pero rodeados por periféricos como gafas inteligentes y relojes.

Samsung Galaxy Z Flip 7. Manuel Fernández Omicrono

Tal vez es por esto que Google no está trabajando en nuevos factores de forma para sus nuevos móviles, y en concreto, significa que Google no está trabajando en un Pixel Flip que acompañe al Pixel Fold.

El jefe de hardware, Shakil Barkat, ha confirmado que el problema se encuentra en la arruga central, y ha confesado que sigue siendo un problema que empeora con el paso del tiempo, aunque confía en poder solucionarlo eventualmente.

Otro motivo por el que el Pixel Flip no llegará al mercado es una simple cuestión de estrategia. Google no lanza tantos móviles cada año como otros fabricantes, y ya tiene el nicho de los plegables cubierto con el Fold.

Algo que es más difícil de aceptar es el hecho de que Google no está trabajando en una Pixel Tablet 2; irónicamente, en este caso la excusa es la misma, que el Pixel Fold ya existe y que cubre un nicho similar para los usuarios.