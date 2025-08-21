Qualcomm anuncia los dos primeros chips para wearables con comunicación satelital SOS: el Pixel Watch 4 estrena uno

Dos años han pasado desde que Qualcomm anunciase su último chip para wearables. Ayer en la presentación del Pixel Watch 4 en el evento Made by Google por fin conocimos el nuevo chip W5 Gen 2 de Qualcomm que llega acompañado por el W5+ Gen 2.

Son las primeras plataformas portátiles del mundo con compatibilidad con satélites NB-NTN (permite que dispositivos pequeños y de bajo consumo se comuniquen de forma fiable y segura desde cualquier lugar del mundo).

Una de sus principales características es que permiten que los usuarios puedan enviar y recibir mensajes a través de satélite cuando se encuentran fuera de las áreas de cobertura celular y Wi-Fi.

Es decir, que no habrá problema en el envío y recepción de los mensajes de emergencia en entornos donde la cobertura móvil no sea la adecuada.

Gracias a las nuevas capacidades de aprendizaje automático mejoran la precisión del GPS y así se aumenta la precisión en entornos urbanos densos o en cañones profundos. Dos de los espacios más complicados para la geolocalización de los smartwatches.

Pixel Watch 4 Google El Androide Libre

Hay otra tecnología bien importante que se ha optimizado, el RF Front End (RFFE) que ofrece una reducción del tamaño con un 20 % menos comparado con la generación previa y un menor consumo energético para que los fabricantes como Google puedan desarrollar wearables más pequeños y eficientes.

La plataforma está disponible con un co-procesador de baja energía como el Snapdragon W5+ Gen 2, o sin el co-procesador como el Snapdragon W5 Gen 2. Los dos se han diseñado en la arquitectura 4nm system-on-chip (SoC).

Especificaciones generales de la nueva plataforma de Qualcomm Qualcomm

El Snapdragon W5 Gen 2 que se encuentra en el Pixel Watch 4 en España es compatible con la última versión de Wear OS y está diseñado para experiencias de múltiples dispositivos, integración continua y funciones avanzadas.

Sandeep Waraich, Director Sénior de Gestión de Producto en Google Wearables, dice: "Estamos entusiasmados de tener al Snapdragon W5 Gen 2 en el nuevo Google Pixel Watch 4 que ofrece alto rendimiento, experiencias increíbles y capacidades que podrían salvar vidas".

Da algunas de las claves en el Pixel Watch 4: "Para los smartwatches, el rendimiento, la eficiencia y la conectividad son funciones cruciales que deben funcionar a la perfección en cualquier tipo de entorno, y con esta nueva plataforma, junto con Wear OS 6, cumple con creces todos estos requisitos. Ser el primer reloj inteligente en el mercado con comunicaciones satelitales de emergencia representa un gran avance en nuestro conjunto de funciones de seguridad".