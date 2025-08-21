Los Pixel estrenan nueva app de Google, Journal: así es tu diario digital más personal y privado conducido por la IA generativa

Ayer Google presentó una ristra de dispositivos entre los que se encuentran los nuevos Pixel 10 y que van a disfrutar de la nueva app del gigante tecnológico, Journal.

Made by Google fue un evento bien especial, no solo por la aparición del nuevo catálogo de Google, sino por esa especie de "Late Night Show" conducido por el conocido presentador Jimmy Fallon y que fue acompañado por una serie de famosos de distintos ámbitos.

Aparte de los nuevos accesorios Pixel Snap y las nuevas funciones de IA de Gemini Live o Google Home, apareció la nueva app llamada Pixel Journal como un espacio seguro y personal que se convierte en el diario digital de los Pixel 10.

Está potenciada totalmente por la inteligencia artificial y de momento se queda en la serie Pixel 10 como una de sus mayores exclusivas frente a los anteriores móviles de Google.

La idea de Journal es ayudar a los usuarios a que hagan una introspección de sus vidas con un diario digital que utiliza modelos de IA para "escribe prompts que te ayuden a procesar tus pensamientos" o mismamente sobre temas pasados, recuerdos, objetivos y más.

Pixel Journal Google

Abrir la app, según Android Police, es como reconducir todas esas ideas que nos proyectan a un futuro cercano y lejano con objetivos y una idea general hacia donde nos dirigimos como personas.

Lo único que puede chocar es que sea una app cuya intención sea recoger los fueros internos y tan privados de la persona, porque el límite lo pone uno mismo, pero al final de cuentas la inteligencia artificial estará absorbiendo esos datos tan privados como íntimos.

La app Pixel Journal Google

De todas formas, el concepto en sí mismo es genial, y como toda herramienta, si se sabe usar, se le puede sacar mucho provecho.

Journal permite añadir fotos, localizaciones del mapa y actividades a sus entradas. Según se vaya usando, la app irá dando información sobre los avances personales con información sobre el momento del día en el que se está más activo, el total de entradas hechas o incluso cuáles fueron las más extensas según el contador de palabras.

Google incluirá una medida de seguridad para que el usuario se asegure que nadie puede entrar a la app, así que podremos bloquearla. No se han dado detalles de cómo se hará desde su anuncio en su blog, así que habrá que esperar a que lleguen los Pixel 10 a las manos de sus nuevos propietarios para conocer más detalles de esta app.

Journal, o Diario en España, está disponible para su descarga desde la Google Play Store y cuenta ya con más de 1.000 descargas como una de las nuevas apps de Google para sus móviles Pixel 10. Se espera que en algún momento llegue a los anteriores modelos.