Google anuncia Gemini en Home para octubre con una suscripción con las mejores funciones IA para tu hogar

En Made by Google, aparte de presentar la nueva serie Pixel 10, el Pixel Watch y otros tantos accesorios, el gigante tecnológico aprovechó el día para anunciar que lanzará Gemini en Google Home en octubre.

La idea de Gemini en Google Home es traer la inteligencia artificial generativa a las tareas que se hacen diariamente en el hogar a través de la conversación natural que permite un modelo de lenguaje grande.

Lo primero. Gemini sustituirá a Google Assistant en los dispositivos inteligentes del hogar de la compañía y parece que habrá dos versiones: una de pago y otra gratuita.

Lo segundo. Google expande su negocio de suscripciones al hogar al igual que está haciendo Amazon con Alexa+, aunque de momento la IA generativa del gigante de las compras online no ha llegado a España.

La nueva tecnología de Gemini que llega al hogar ya la mostró Google en el CES 2025 en Las Vegas, y prometió que la IA generativa haría que las conversaciones con los dispositivos inteligentes fuesen más naturales al eliminar los comandos de voz más secos y fríos.

Google Nest Thermostat Google El Androide Libre

Es el primer objetivo de Google, que el usuario pueda interactuar de forma natural con los dispositivos que tenga conectados en su hogar, ya sea para ajustar la temperatura del termostato o dar una recomendación para el aderezo de una ensalada que esté preparando.

El futuro de Gemini en Home pasa por lo multimodal y así, según Engadget, las cámaras Nest situadas en el hogar permitirán que Gemini pueda responder a preguntas más complejas sobre qué está ocurriendo en casa.

Aquí entra en juego la capacidad de visión de la IA generativa, y se podrá preguntar a Gemini por nuestro gato para que con una rápida respuesta diga que está en la cocina.

Para el despliegue de octubre, Google ya tiene listas todas estas mejoras, al igual que el acceso a las conversaciones más personalizadas de Gemini Live. Lo único es que Google, de momento, mantiene el coste de la suscripción en secreto y las funciones de Gemini que estarán bajo la misma.

Nest Aware tiene un coste mensual de 10 euros y Google en el CES anunció que sus usuarios serían los primeros en acceder a Gemini en Google Home a finales de año. Encaja que la versión de pago del asistente de IA entre en esta suscripción, aunque cabe la posibilidad de que se haga con un coste extra.

Google para Home se lanzará en octubre y pronto dará más detalles acerca del despliegue según mantiene desde su blog. También se espera que se lancen nuevos altavoces y pantallas inteligentes Nest, ya que el último fue lanzado en 2021.