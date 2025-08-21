La búsqueda de Google cambia para siempre: el Modo IA llegará a España y ahora permite hasta reservar restaurantes

Para bien o para mal, Google no va a volver a ser la misma. La página más visitada de todo el planeta ha sido, durante décadas, la mejor herramienta para encontrar webs útiles e interesantes; pero ahora, con el Modo IA ('AI Mode'), quiere ser mucho más.

Es un cambio que tal vez era inevitable, por la amenaza de ChatGPT y Perplexity, que ya se han convertido en la opción por defecto para buscar en Internet para millones de internautas.

Por eso, a la Vista de IA lanzada en España en mayo, ahora se le suma el Modo IA, también conocido como AI Mode, que elimina completamente todo lo que asociamos con Google, y convierte al buscador en un asistente personal, que se centra en mostrar información más que en mostrar resultados de búsqueda.

El Modo IA de Google ya está disponible en los Estados Unidos, Reino Unido e India, pero hoy la compañía ha anunciado que empezará a llegar a 180 países más a partir de hoy; aunque no ha publicado la lista, y por lo tanto, no está claro si llegará a España, sería raro que no lo hiciese.

Por lo tanto, a lo largo de las próximas semanas los internautas españoles podrán empezar a usar la inteligencia artificial de Google para responder a sus cuestiones, en vez de simplemente entrar en una página web como hasta ahora.

Sin embargo, un detalle importante es que el Modo IA de Google sólo funciona en inglés, y por lo tanto, no será capaz de respondernos en español; aunque la compañía ha prometido que añadirá más idiomas en el futuro.

Modo IA en la app de Google Google El Androide Libre

El modo de IA aparecerá como una nueva opción en la parte superior de los resultados, desde donde también podremos cambiar a los resultados tradicionales además de a la búsqueda de imágenes, vídeos, noticias y más.

Además, el modo IA tendrá su propia sección dentro de Google a la que podremos acceder desde este enlace, y para los usuarios de móviles, la app de Google recibirá un nuevo botón que nos permitirá activar este modo.

Coincidiendo con este anuncio, Google también ha confirmado el lanzamiento de los agentes en el modo IA. Un agente es un asistente especializado en una tarea en concreto, en vez de en tareas generales como un asistente convencional.

Por ejemplo, el primer agente disponible en el Modo IA de Google se centra en los restaurantes; si hacemos una pregunta relacionada con reservas, establecimientos locales o tipos de cocina, este agente se activará automáticamente y será el que nos responda.

Resultados de restaurantes en el modo IA de Google Google El Androide Libre

En la práctica, eso supone que podemos usar Google para encontrar el lugar de nuestra próxima cena, por ejemplo, indicando el número de comensales, la fecha, la localización, o lo que nos apetece comer en este momento.

La inteligencia artificial será capaz de mostrar restaurantes disponibles en tiempo real, con accesos a sus métodos de reserva y las horas disponibles. La IA hará todo el trabajo y nos llevará a la página de reserva para completar el proceso.

El modo IA de Google funciona como un asistente de IA al estilo Gemini. La gran ventaja respecto a otros buscadores con IA se encuentra en la integración con nuestra cuenta de Google, lo que permite personalizar los resultados de una manera que otros no pueden.

Por ejemplo, los resultados de IA ahora pueden mostrar recomendaciones personalizadas basándose en nuestro historial en Google Maps y en la búsqueda de Google; por ejemplo, para recomendar restaurantes de nuestra preferencia.