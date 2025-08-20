Las tablets de Amazon van a cambiar para siempre: giro sorpresa hacia Android que las va a hacer mucho mejores

Desde el primer momento en el que Amazon empezó a fabricar sus propios dispositivos, lo hizo con su propia plataforma; en vez de depender de Google, el gigante desarrolló Fire OS basado en el código fuente de Android.

Desde entonces, todos los dispositivos lanzados por Amazon están basados en Fire OS, desde los Fire TV para televisores hasta las tablets Fire HD; y todo indicaba que la compañía iba a continuar esa dirección, desarrollando su propio sistema operativo llamado Vega OS.

Sin embargo, ahora la historia acaba de dar un sorprendente giro de guión, según reporta Reuters. Y es que ahora Amazon podría apostar por Android como sistema operativo para sus nuevas tablets, abandonando completamente Fire OS en todos sus dispositivos.

Es algo confuso, pero tiene sentido. Fire OS es un sistema ya algo veterano, lanzado en el 2011 y basado en AOSP, el código fuente de Android que se publica con una licencia libre y sin las partes propietarias de Google que tiene Android.

Ofrecer tablets con su propio sistema operativo permitió a Amazon centrarse en su propia plataforma; aunque tienen su propia tienda de apps, estos dispositivos están diseñados para usar principalmente las apps de la compañía, como Kindle, Prime Video o Audible.

Los dispositivos Fire OS son más simples y sencillos de usar, y la idea de Amazon era crear un ecosistema que incluía un smartphone, el Fire Phone, además de dispositivos de hogar inteligente.

Sin embargo, esa simplicidad es precisamente lo que hace que las tablets Fire HD de Amazon no sean tan recomendables para muchos usuarios que buscan algo más en sus dispositivos o que quieren instalar apps sin tener que realizar modificaciones al sistema.

En el lado positivo, las tablets de Amazon son de las más baratas del mercado, aunque la compañía apenas obtiene beneficios con cada una de las millones de ventas estimadas; el plan siempre fue generar ingresos con las suscripciones a sus servicios.

Sin embargo, en los últimos años la debilidad de las tablets Fire HD ha quedado patente, y de hecho, Amazon ya no las vende en España y hace años que no lanza los nuevos modelos que han ido apareciendo en los Estados Unidos.

De ahí la filtración de que Amazon está preparando una revolución en su división de tablets, dando el salto a la versión completa de Android en un proyecto que durará varios años y que dará inicio durante el 2026.

Esta revolución traerá una renovación completa de la gama de tablets de Amazon, que ahora también contará con modelos 'premium'; de hecho, el primer modelo de Amazon con Android podría tener un precio de 400 dólares, casi el doble del modelo más caro que ahora ofrece.

El cambio a la misma versión de Android que usan el resto de los fabricantes viene de la mano de un cambio de filosofía en Amazon, que ahora no tiene miedo de que los usuarios también usen servicios de terceros, ya que sería compatible con todas las apps de Android.

Aunque Fire OS esté basado en buena parte del código de Android, Amazon requiere que las apps de Android reciban cambios para ser compatibles con su sistema, algo que cambiaría con esta nueva versión.

Curiosamente, esto no significa que Amazon vaya a abandonar su propio sistema operativo Vega OS, que está basado en Linux y no en Android, que seguirá expandiéndose por los dispositivos Fire TV.

Además, es posible que Amazon lance algunas tablets de bajo coste basadas en Vega OS, aunque la filtración reitera que, eventualmente, todas estarán basadas en Android. Probablemente habrá que esperar un poco para comprender mejor los planes de Amazon.