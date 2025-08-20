La consola con Windows que lo va a cambiar todo ya tiene fecha: Microsoft y Asus van a revolucionar el sector

La manera en la que disfrutamos de los juegos de ordenador cambió para siempre con el lanzamiento de la Steam Deck, una consola basada en un procesador de ordenador capaz de ejecutar los últimos títulos.

Desde entonces, varios fabricantes han lanzado alternativas, aunque todos se han encontrado con el mismo obstáculo: Windows 11. El sistema de Microsoft simplemente no está diseñado para consolas.

Es algo que notamos con una de las mejores consolas basadas en Windows 11, la ROG Ally; y afortunadamente, en Microsoft también se dieron cuenta, porque parecen haber solventado todos los problemas con la nueva ROG Xbox Ally.

Hoy se ha confirmado que las ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X estarán disponibles en España a partir del 16 de octubre de 2025; por lo tanto, pueden convertirse en el regalo (o autoregalo) perfecto para la temporada navideña.

Ambas consolas son similares a la ROG Ally, con el mismo formato, aunque con importantes mejoras tanto en el diseño como en el 'hardware' y, especialmente, en el 'software', ya que han sido desarrolladas en colaboración con Microsoft.

Esto se notará en una nueva experiencia de Windows 11 optimizada para consolas; por fin decimos adiós al escritorio y a todas esas partes innecesarias si lo único que queremos es jugar, aunque siempre podemos activarlas si las necesitamos.

Asus ROG Xbox Ally Asus El Androide Libre

Por defecto, estas consolas (y futuros modelos) usarán una interfaz específica para mandos, que permitirá iniciar todos los juegos instalados en el sistema, tanto los de Xbox como los de otras plataformas como Steam.

Pero tal vez lo mejor es que Microsoft ha copiado una de las mejores cosas de la Steam Deck, el sistema de verificación de juegos que permitirá saber si podemos ejecutarlos sin problemas en nuestra consola.

Los juegos con la insignia "Optimizado para dispositivos portátiles" garantizan controles adaptados, una interfaz clara, resolución adecuada y juego en pantalla completa, por lo que son los que ofrecerán la mejor experiencia.

Por su parte, los juegos con la insignia "Mayormente compatible" necesitan pequeños cambios en la configuración del juego para que la experiencia sea lo más adecuada a la consola.

Microsoft ha trabajado con desarrolladores de videojuegos para que miles de títulos sean compatibles con estas consolas desde el primer día, sin necesidad de aplicar ningún cambio de manera manual.

A eso hay que sumar el desarrollo de una nueva tecnología de sombreadores ("shaders"), que permite su precarga durante la descarga del juego; Microsoft afirma que esto hará que los juegos compatibles carguen hasta 10 veces más rápido y se ejecuten con mayor fluidez.

Debido a que la ROG Ally X cuenta con un procesador con NPU, es capaz de ejecutar funciones de IA de manera local, incluyendo Super Resolución Automática (Auto SR) para ejecutar juegos a bajas resoluciones que son ampliados a resolución nativa.

Otra función de IA llamativa es Carretes Destacados, que es capaz de capturar automáticamente los mejores momentos de nuestras partidas y generar clips que podemos compartir.

Hablando de procesadores, la ROG Xbox Ally básica está basada en un AMD Ryzen Z2 A con cuatro núcleos Zen 2 y una gráfica integrada RDNA2 de ocho núcleos, acompañados de 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, con una batería de 60 Wh.

Por su parte, la ROG Xbox Ally X está basada en el nuevo procesador Ryzen AI Z2 Extreme, con ocho núcleos Zen 5 y gráfica integrada RDNA 3.5 de 16 núcleos y NPU integrada, con 24 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y batería de 80 Wh.

En otras palabras, son auténticas 'bestias', pero eso nos lleva a la gran incógnita, el precio. Por el momento, ASUS y Microsoft han preferido evitar hablar de lo que nos costarán, pero según las filtraciones, el modelo básico costaría 599 euros, y el modelo X, 899 euros.