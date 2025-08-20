Los accesorios para móvil cambian para siempre: así es Pixelsnap, compatible con MagSafe de Apple

Hoy es un día grande para Google, con la presentación de los nuevos Pixel 10, además de los Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a; los dispositivos que van a marcar la referencia en Android durante el próximo año.

Por eso, no podríamos alegrarnos más de que se haya confirmado el lanzamiento de Pixelsnap, los primeros accesorios para móviles Pixel con imanes integrados; porque eso significa que el resto del mercado Android va a dar el salto a esta tecnología.

A nadie se le escapa que Pixelsnap es muy parecido a MagSafe, el sistema de carga magnética de Apple que se ha convertido en la base de un gigantesco ecosistema de accesorios para móviles que se aprovechan de la capacidad de 'pegarse' al móvil.

Pero eso no es casualidad, sino el resultado de que Pixelsnap supone la adopción del estándar de carga inalámbrica Qi2, que a su vez está basado en MagSafe para integrar un anillo de imanes que se atraen y mantienen el accesorio unido a la trasera del móvil.

En efecto, eso significa que los accesorios MagSafe funcionan sin problemas con los Pixel 10, algo que la propia Google ha confirmado de manera oficial; aunque la compañía también ha presentado su propia gama de accesorios con el nombre Pixelsnap.

Cargador Pixelsnap Google El Androide Libre

La función más obvia de Pixelsnap, o MagSafe, es cargar el móvil de manera inalámbrica. El nuevo Pixelsnap Charger es un cargador básico que se conecta a la trasera del móvil sin necesidad de cables y compatible con todos los Pixel 10 y móviles con Qi2 o MagSafe.

Este cargador básico es un 'disco' que va unido a un cable de carga, y que podemos llevar con nosotros a cualquier parte; lo realmente interesante es que también está disponible con un soporte vertical opcional.

Cargador vertical Pixelsnap Google El Androide Libre

Con este soporte vertical, se convierte en un cargador vertical que permite dejar el móvil a la vista sin necesidad de comprar un segundo cargador; mientras que se está cargando, el móvil nos mostrará nuestras fotos favoritas, la previsión del tiempo, o controles del hogar.

El cargador Pixelsnap está disponible para reservar en España por 49,99 euros, mientras que la versión con soporte vertical cuesta 79,99 euros.

Anillo de soporte Pixelsnap Google El Androide Libre

Pero si lo que queremos es mantener el móvil en vertical, el nuevo Anillo de soporte Pixelsnap puede ser la solución; por 34,99 euros, permite rotar el móvil y sostenerlo de manera más cómoda, y es tan fino que no lo notaremos.

Por supuesto, la llegada de Pixelsnap supone que necesitaremos nuevas fundas magnéticas para garantizar que los accesorios funcionan; las oficiales de Google cuestan 59,99 euros, pero ya hay otros fabricantes que ofrecen todo tipo de alternativas.

De hecho, el punto fuerte de Pixelsnap será el mismo que MagSafe: la gran cantidad de accesorios no oficiales que podremos comprar. En la tienda de Google ya hay algunos, como una cartera magnética de Bellroy, y hay que recordar que todos los compatibles con MagSafe también son compatibles con Pixelsnap.