El POCO M7 se lanza en España por menos de 170 euros con una masiva batería, icónico diseño y funciones de IA de Google

Después del POCO F7 Ultra que tuvimos ocasión de probar en marzo, la submarca de Xiaomi, POCO, ha lanzado el POCO M7, otro de sus interesantes móviles para dirigirse a un público que decidirá cuál será su próximo móvil en el Black Friday o en Navidades.

Uno de los aspectos más importantes del nuevo POCO M7 es la batería con la tecnología de silicio-carbono al 5% que está permitiendo mayor capacidad a un grosor inferior de lo que se está acostumbrado con el ion-litio.

El POCO M7 de 6 GB + 128 GB se queda en España por un precio de 129,99 euros del 15 de agosto al 1 de septiembre para que vuelva a su precio final, 169,99 euros.

El POCO M7 de 8 GB + 256 GB alcanza los 149,99 euros con la misma promoción en las fechas y volverá a su precio final de 189,99 euros en mi.com.

Lo que llama poderosamente la atención es su batería de 7.000 mAh en un móvil que, en uno de sus modelos, no pasa de los 169,99 euros (y que bajo la oferta se queda en los 129,99 euros). Lo que ofrece dos días de uso continuo.

POCO M7 en Silver POCO

Y en el diseño sorprende en la parte trasera para inspirarse, en parte, en lo que está haciendo Nothing con sus móviles en España y esas traseras tan especiales y únicas. Líneas verticales y horizontales cruzando la superficie y esos bordes redondeados en dos colores que le dan un aspecto único.

Sobre todo en los colores Silver, con el toque azul y rojo, y el Blue, con diseño mecha, ya que el color Negro es el más sobrio y sin detalles extras.

POCO M7 POCO

También destaca la pantalla de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ que presumiblemente es una LCD por el precio con el que llega al mercado español. Tasa de refresco de hasta 144 Hz con resolución 2.340 x 1.080 y un pico de brillo de 700 nits como uno de sus puntos menores.

POCO se ha cuidado de incorporar algunas importantes funciones para reducir la luz azul, que sea libre de parpadeos y amigable con el ritmo circadiano gracias a la certificación TÜV Rheinland y así proteja la vista del usuario.

POCO M7 POCO

En sus entrañas corre el chip Snapdragon 685 de Qualcomm con variantes de 6 u 8 GB de RAM. Es un chip que se ha visto en numerosos dispositivos móviles en los últimos años en marcas como realme o la propia Xiaomi con el Redmi Note 12.

El sistema de cámaras está compuesto por un sensor trasero dual de 50 Mpx y una cámara frontal de 8 MP para selfies. Cuenta con opciones avanzadas de fotografía como Modo Noche Automático, Modo Belleza y Dynamic Shots.

Un detalle sobre su batería es que, aparte de los 7.000 mAh gracias al silicio-carbono al 5 %, incluye BatteryExtender Chip para el apagado de bajo voltaje a 3.0 V (para proteger la batería). Su carga rápida es de 33 W por cable e inversa de hasta 18 W.

Su capa personalizada es Xiaomi HyperOS 2 basada en Android 15 y lleva funciones de IA como Gemini de Google y Circle to Search que ya son la base de uso para millones de personas que usan Android en todo el mundo.

Es un móvil también con sus detalles como su sistema de sonido con certificación Hi-Res Audio y hasta un 200% de aumento de volumen, certificación IP64, sensor de huellas lateral, NFC y desbloqueo con el rostro.