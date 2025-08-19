ChatGPT Go, la nueva suscripción barata de tu IA favorita que todavía no llega a España: precio y lo que incluye

La semana pasada OpenAI dio marcha atrás a la nueva experiencia unificada de GPT-5 para dar la opción de usar sus modelos de IA antiguos. Ahora ha lanzado ChatGPT Go a un precio cuatro veces menor que el establecido para ChatGPT Plus.

ChatGPT Go se ha lanzado en India como una suscripción que da a los usuarios en el país la posibilidad de acceder a algunas de las funciones más usadas del chatbot con IA de OpenAI.

Los límites para enviar mensajes se han multiplicado por 10, al igual que ocurre con las generaciones de imágenes, la carga de archivos y se ha doblado la memoria comparado con la suscripción gratuita.

El precio se queda en 3,84 euros al cambio o 4,60 dólares al mes para los usuarios en India. Y la razón para que se despliegue en este país se debe a que es el segundo mayor mercado de ChatGPT después de Estados Unidos.

Nick Turley, jefe de producto de OpenAI, lo anunció en X (antes Twitter) y compartió el objetivo próximo de ChatGPT Go: "Hacer ChatGPT más asequible ha sido una de las demandas clave de los usuarios. Estamos desplegando primero Go en India y aprenderemos del feedback que recibamos antes de expandirlo a otros países".

We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳 — Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025

ChatGPT Go no incluye el modelo de razonamiento avanzado de GPT-5 ni GPTs personalizados, tiene limitada la investigación profunda y unos límites inferiores de mensajes, imágenes y subida de archivos comparado con las suscripciones superiores. Toda la información del despliegue se encuentra aquí.

India es un mercado clave para OpenAI según Engadget, ya que es justo el segundo después de Estados Unidos en base de usuarios. Sam Altman recientemente se reunió con el ministro de TI para introducir planes de bajo coste de inteligencia artificial en el país.

Según Turley en su cuenta de X, ChatGPT Go llegará a otros países pronto, aunque la compañía ha de decir cuáles serán los elegidos, así que habrá que esperar a su anuncio para saber si se podría acceder en España a un plan que no pasase de los 5 o 6 euros al mes (según el cambio a euros o dólares del precio en India).

El nuevo despliegue en India lleva consigo que se introduzca la moneda local en el precio de las suscripciones a través de la pasarela de pago.

Con lo que ChatGPT Plus y ChatGPT Pro pasan a costar 1.999 rupias (22,95 dólares al cambio) y 19.990 rupias (229,50 dólares) respectivamente. Justo más caro que lo que pagaban anteriormente en India al quedarse en los 20 dólares y 200 dólares para ambas suscripciones.