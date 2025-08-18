Ver fotos en tu móvil Samsung Galaxy va a cambiar para siempre con el nuevo perfil de color, aunque con un pero

A poco de que acabe el mes para recibir la versión final de One UI 8 basada en Android 16 en los Galaxy S25, el filtrador Ice Universe clama que la próxima actualización ofrecerá un nuevo estilo de fotos de colores vivos.

De esta forma, Samsung quiere seguir la estela de vivo o Xiaomi, que en sus móviles ofrecen perfiles de color vivos que dan ese toque más realista a las fotos que hacen sus cámaras.

Aunque hay un pero: Ice Universe mantiene que el estilo de fotos de colores vivos está vinculado al nuevo sistema de marcas de agua de Samsung.

Lo que implica que, si queremos usar el nuevo perfil de color, deberemos activar la marca de agua. Conseguirá que muchos usuarios prefieran seguir con el perfil de color actual, aunque según las fotografías que ha compartido el filtrador, quizás merezca la pena.

La marca de agua de Samsung se parece a las que ya ofrece Xiaomi, OnePlus y vivo en sus móviles y muestran algunos datos técnicos como la velocidad del disparador, apertura, ISO y longitud focal.

BREAKING！



For Samsung users, here's a major discovery!



Yesterday, I mentioned that the next version of One UI 8 would introduce two "Chinese-style" photo watermarks. But it turns out there's more to it—Samsung has tied its new "Vivid" style to the watermark. Look, all my… pic.twitter.com/zKx6jAgJc1 — PhoneArt (@UniverseIce) August 18, 2025

Según Android Police, se puede ver la marca de agua con ese estilo que parece más bien el de una diapositiva con los datos mencionados. Y el efecto lo que hace es aumentar un poco la saturación de la fotografía y darle un toque al color.

Los fabricantes chinos ofrecen un estilo de marca de agua similar, aunque para resaltar la colaboración con marcas de fotografía de prestigio como Leica, ZEISS o Hasselblad. E incluso se puede añadir la marca de agua justo después de hacer la foto desde la app de galería.

La nueva marca de agua de los Samsung Galaxy Ice Universe

Se desconoce si Samsung permitirá añadirla después, ya que no está vinculada a ninguna marca de fotografía, justo al revés que los fabricantes chinos que permiten usarla incluso en el modo de cámara estándar.

El nuevo estilo de marca de agua mejora las fotos, pero seguro que muchos usuarios Galaxy ni sabrán apreciar que está limitado al modo de imagen de colores vivos.

Debería ser desplegado en la próxima gran actualización de One UI 8 para los Galaxy S25 y Galaxy Z Fold 7, que según lo anunciado hace días por Samsung debería ser en septiembre.

Se desconoce si Samsung pretende ampliar esta nueva experiencia de color de sus fotos a los móviles antiguos como Galaxy S24 y anteriores plegables tipo Galaxy Z Fold 6 o Z Flip 6.

En los móviles de Samsung se limitará el estilo de colores vivos del nuevo perfil a la marca de agua, así que cuando queramos compartir una de estas fotos, aparecerá su información y ese estilo de diapositiva de la fotografía.