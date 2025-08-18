La próxima actualización de Windows 11 por fin va a solucionar el fallo más molesto en la interfaz, 10 años después
El modo oscuro de Windows 11 por fin funcionará como es debido, gracias a los próximos cambios aplicados en la nueva actualización.
Aunque la próxima gran actualización de Windows 11, 25H2, no será de las importantes, con Microsoft centrada en arreglar los problemas introducidos con Windows 11 24H2, eso no significa que no pueda traer cambios notables.
Una de las novedades que a simple vista parecen pequeñas pero que es muy esperada es el nuevo modo oscuro de Windows 11, que por fin solucionará los obvios problemas que lleva sufriendo desde que fue introducido en el 2016 con Windows 10.
Recordemos que fue por aquel entonces cuando el modo oscuro empezó a ponerse de moda entre los usuarios, que notaban que era más fácil para la vista e incluso ayudaba a ahorrar batería en dispositivos con pantallas OLED.
En muy poco tiempo, todas las apps y sistemas se subieron al carro del modo oscuro, ofreciendo nuevas versiones de sus interfaces, ahora con colores oscuros como el gris o el negro, aunque en ocasiones eran simples versiones inversas de su interfaz normal.
Como no podía ser de otra manera, Microsoft se sumó con su propio modo oscuro en Windows 11; y como no podía ser de otra manera, la implementación dejaba mucho que desear, y muchos elementos de la interfaz no se veían afectados por el cambio.
Han pasado casi diez años, pero este problema aún no ha sido solucionado; el modo oscuro de Windows 11 aún tiene partes donde no se aplica, como ciertos botones y ventanas del sistema. Afortunadamente, eso va a cambiar pronto.
Ha sido @phantomofearth en X quien ha revelado que la última versión beta de Windows 11 incluye cambios importantes en el modo oscuro, que ahora afecta a todas las ventanas y botones del sistema operativo.
En concreto, la interfaz relacionada con la copia de archivos ahora se muestra en color gris oscuro, en vez de en color claro como hasta ahora; esto es algo especialmente molesto si tenemos el explorador de archivos en modo oscuro, y por fin ha sido solucionado.
Microsoft también se está centrando en cambiar las ventanas de confirmación de Windows 11, que ahora se muestran en color oscuro; por ejemplo, la ventana para confirmar que queremos borrar un archivo.
Sin embargo, aún quedan partes del sistema que se niegan a usar el modo oscuro de Windows, como la ventana que requiere permisos de administrador para realizar una acción; en ese caso, se aprecia que los botones siguen usando el modo claro.
Sin embargo, hay que destacar que el trabajo continúa, y que Microsoft aún está aplicando cambios a las versiones en desarrollo de Windows; es de esperar que en la versión final se eviten estas situaciones.
Además, Microsoft aún no ha anunciado oficialmente estos cambios en el modo oscuro, que deben ser activados de manera manual incluso si tenemos instalada la versión de Windows Insider; es decir, que su desarrollo no ha terminado y Microsoft no está lista para enseñarlo aún.