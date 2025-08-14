Gmail cambia para siempre con Gemini en tu móvil: el nuevo botón que convierte correos en eventos de Google Calendar

Gemini Live ya es capaz de interactuar con algunas de las apps de Google para elevar la experiencia de uso a límites inimaginables hace un par de años. Ahora trae unas de las novedades que se han estado disfrutando desde Gmail en la versión web: el botón "Añadir a calendario".

Google explica esta nueva función desde la última actualización citada en WorkSpace Update. Lo que hace Gemini es leer el correo electrónico en tu móvil y extraer aquello que parezca un evento de calendario.

Cuando identifique un evento de calendario añadirá el botón "Añadir al calendario" justo en el mensaje. Al pulsarlo, aparecerá un pequeño panel en Gmail que confirma que ha sido guardado a Google Calendar.

No solo consigue crear un evento, sino que rellena algunos datos, así que evita que tengamos que estar pasando entre apps o simplemente introducir esos detalles.

Otra de sus virtudes es que puede extraer varios eventos de calendario de un único correo electrónico, así que el usuario que esté acostumbrado a recibir y enviar muchos emails en el día se convierte en una función ideal para ahorrar trabajo.

El nuevo botón de Gmail en Android Google

Una nueva función que se suma a otras tantas que ya puede hacer Gemini con Google Calendar cuando le preguntamos que cree, edite o borre un evento. Y es un ejemplo claro de la ayuda que puede ofrecer la IA generativa en ciertas apps.

Sobre todo en la automatización de ciertas funciones en las que la IA se encarga de verificar información y nos pone a mano botones o funciones para ahorrarnos tiempo.

Lo único que esta novedad de Gmail para móviles tiene varias limitaciones. Una de ellas es que solamente está en inglés de momento, y el botón no aparecerá en los correos que Gmail ya gestiona por sí solo, como los relacionados con reservas de restaurante o confirmación de vuelos.

Incluye detalles del evento que extrae del correo, pero si queremos invitar a otros deberemos hacerlo de forma manual a través del botón que se ubica con los detalles del evento, ya que de momento este proceso sí que no está automatizado.

El otro detalle tiene que ver con la disponibilidad de esta función que se queda, de momento, en las suscripciones de los planes Workspace al igual que en Google AI Pro y Ultra.

El despliegue comienza hoy mismo tanto para los dominios Rapid Release como Scheduled Release Workspace. Podría llevar hasta 15 días hasta que aparezca de forma general la capacidad de pulsar en el botón Añadir a calendario para crear un evento directamente.