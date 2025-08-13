Samsung lanza la beta de OneUI 8 basado en Android 16 en los Galaxy S24, Z Fold 6 y Z Flip 6

La semana pasada Samsung anunció la fecha de llegada de la beta a más dispositivos Galaxy y el despliegue de la versión final para septiembre. Hoy ya está disponible One UI 8 beta en los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6.

La compañía coreana sigue la hoja de ruta dispuesta y hoy ya pueden dar el salto a One UI 8 los móviles y plegables que fueron lanzados el año pasado.

La primera compilación de One UI 8 beta para la serie Galaxy S24 tiene un tamaño de 3,2 GB y las versiones son S926BXXU9ZYH3 / S926BOXM9ZYH3 / S926BXXU9CYH3 dependiendo de la región.

La actualización de One UI 8 beta está disponible para los usuarios que se encuentren en Reino Unido y Corea, y se espera que se despliegue en Estados Unidos e India dentro de muy poco. Se desconoce si España, al igual que algún otro país de Europa, la recibirá.

Los usuarios que estén con algunos de los móviles mencionados bajo una operadora tendrán que esperar un poco más, ya que se ha desplegado la versión desbloqueada de los Galaxy S24, Galaxy S24 Plus y Galaxy S24 Ultra.

La beta de One UI 8 en el Galaxy S24

La actualización, según Android Authority, llega con los parches de seguridad del 1 de agosto de 2024, así que se adelanta incluso a la versión estable de One UI 7 basado en Android 15.

Los propietarios de un Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6 también están recibiendo la beta en Corea y se espera que en los próximos días esté disponible en Estados Unidos, Reino Unido e India.

Para acceder a la beta se hace a través de la app Samsung Members con una cuenta de Samsung iniciada. Debe de aparecer un banner para pasar directamente a la descarga e instalación en el móvil desde los ajustes, luego en actualizaciones y pasar a descargarla.

One UI 8 destaca por afinar algunos aspectos visuales de la interfaz que se incluyeron en One UI 7 y mejoras en la multitarea, en la app de recordatorio con nueva interfaz, nuevas rutinas y algún gesto que otro nuevo, como el de la app de cámara que permite acceder rápidamente a los controles rápidos, y otras novedades.

Lo siguiente es esperar al gran despliegue de One UI 8 basado en Android 16 en su versión estable que está ya disponible en los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 que se presentaron en el mes de julio por Samsung en el Galaxy Unpacked.