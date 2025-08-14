Estos son los 5 dispositivos electrónicos que tiene sentido llevar a la playa más allá del teléfono móvil

En España es raro pasar un verano entero sin ir, al menos, un día a la playa. Incluso las personas que viven en el interior suelen aprovechar para hacer una escapada. Y claro, no van a dejar el móvil en casa.

Este aparato se ha convertido en algo imprescindible en nuestras vidas, pero hay otros dispositivos que tiene mucho sentido llevar a la playa cuando vamos, más allá del teléfono.

Por supuesto, este es el centro de todo, ya que es el aparato al que se conectan la mayoría de los dispositivos que hemos seleccionado, pero algunos de ellos incluso nos permiten no tener que estar muy pendientes del móvil.

Smartwatch

Un buen ejemplo de esto es el reloj inteligente, que es ideal para no tener que mirar constantemente si tenemos una llamada perdida o un mensaje de alguien. Además, como se suelen fabricar para resistir entornos duros, no suele ser un problema llevarlos a la playa.

Eso sí, hay modelos que resisten todo tipo de inmersiones, incluso en el mar, pero otros no, y así lo especifican sus instrucciones.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro en la playa Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, nosotros hemos ido a la playa con muchos modelos diferentes y en ningún caso hemos tenido problemas por la arena o la sal del agua, aunque hay que tener siempre cierto cuidado.

Algunos modelos tienen una función que hace que vibren cuando se desconectan del teléfono, lo que puede ser útil para saber que nadie lo ha cogido.

Airtag

Otro de los posibles problemas de ir a la playa es tener que estar pendiente de nuestras cosas si vamos a bañarnos y nadie se queda en la sombrilla. Para evitar robos, o al menos minimizar sus daños, es planteable llevar un AirTag.

Obviamente, este tipo de etiquetas de localización sirven si tenemos un iPhone, pero hay modelos que se pueden utilizar con los móviles Android, como los SmartTag de Samsung.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es buena idea poner una en el bolso donde tengamos las cosas, incluso escondida en el forro para que no esté a la vista. Así, si alguien lo coge al menos podremos rastrearlos.

Este tipo de aparatos también pueden servir para saber dónde hemos aparcado el coche y dónde está el mismo, sobre todo en lugares con mucha gente, donde estos dispositivos funcionan mejor al haber más móviles a los que conectarse.

Batería portátil

La playa es uno de esos sitios donde el móvil sufre al tener un uso mayor de la batería. Solemos hacer fotos y vídeos, usar el brillo de la pantalla al máximo y además la cobertura es de datos, no WiFi, y eso sin contar con la saturación de la red,

Todo esto hace que llevar una batería portátil no sea mala idea, aunque hay que tener cuidado con ciertas cosas.

La batería portátil Xiaomi Ultra Slim Power Bank Xiaomi El Androide Libre

Para empezar, no es buena idea usarla al sol, bajo ningún concepto. Mejor bajo la sombrilla o debajo de alguna prenda de ropa. Por otro lado, hay que mantenerla lejos de la arena y el agua, ya que pocos modelos tienen certificación de resistencia contra estos imprevistos.

Es más cómodo usar alguna de las que tienen un cable integrado para no tener que llevar el cable aparte, con el riesgo de que se llenen los conectores de arena al llevarlos en el mismo bolso que el resto de las cosas, como es normal.

Auriculares inalámbricos

Otro dispositivo que ojalá fuera obligatorio llevar son los cascos inalámbricos. Cada vez es más común ser molestado por grupos de personas (de todas las edades, no sólo jóvenes) que usan altavoces bluetooth y ponen música muy alta.

Si queremos escuchar música lo mejor es llevarnos nuestros auriculares y, si no vamos solos, activamos el modo transparencia con el que podremos escuchar si alguien nos habla perfectamente, sin molestar a nadie.

Libro electrónico

El último dispositivo es un clásico: el libro electrónico. Es muy común leer en la playa, y es un lugar en el que el libro físico destaca por no usar una pantalla normal como el móvil o una tablet.

Pero el libro electrónico tiene una pantalla de tinta electrónica que no se ve penalizada porque le dé la luz solar, más bien al contrario. Además, al tener mucha autonomía no hemos de preocuparnos de tener que cargarlo a diario ni mucho menos.

Eso sí, es conveniente tener cuidado con la arena y el agua, y usar una funda si lo vamos a meter, de nuevo, en el bolso con el resto de cosas de la playa.

Hay otros dispositivos que también tiene sentido llevar a la playa, pero no son tan comunes. Uno de los más obvios son las gafas inteligentes, como las RayBan Meta o las Oakley Meta, que permiten no sólo protegernos del sol, sino también responder llamadas o hacer fotos de forma rápida y discreta.

Y si tenemos niños quizás un reloj con rastreador GPS sea conveniente, incluso algunos modelos cuentan con etiquetas NFC por si se pierde, que algún adulto pueda escanearla y obtener los datos de contacto de los familiares.