ChatGPT trae de vuelta el selector de modelos y ya permite elegir la IA favorita de muchos usuarios, GPT-4o
La experiencia unificada inicial de ChatGPT con GPT-5 ha sido un fracaso y ahora OpenAI ha dado un giro de 180 grados.
GPT-5 llegó como la gran actualización que simplificaría la experiencia de ChatGPT, pero ahora, después de reconocer errores, OpenAI ha introducido un selector para elegir entre "Auto", "Fast" y "Thinking" para GPT-5, y ya permite que los usuarios de pago usen GPT-4o, el modelo de IA favorito de muchos.
Al día siguiente del lanzamiento de GPT-5, Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró que estaban meditando la vuelta de GPT-4o, el anterior modelo de IA que destacó por su gran rendimiento y un tipo de personalidad bastante especial.
De las tres opciones, Auto funciona como el modelo GPT-5 que fue integrado en ChatGPT el jueves pasado, y que según el prompt seleccionará el modelo de IA adecuado para dar la mejor respuesta.
La gran diferencia de ahora es que la compañía está dando opciones a los usuarios para que puedan seleccionar un modelo como Fast para respuestas rápidas o Thinking para razonarlas.
Sam Altman ha anunciado que los usuarios que pagan por la suscripción ya pueden volver a seleccionar algunos de sus modelos antiguos favoritos.
Updates to ChatGPT:— Sam Altman (@sama) August 13, 2025
You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people.
Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking…
Ya se puede utilizar de nuevo a GPT-4o, GPT-4.1 y o3, que fueron los modelos que desaparecieron la semana pasada ante la experiencia unificada del rúter de GPT-5 en ChatGPT.
GPT-4o es el modelo que aparece por defecto desde la opción "Legacy" en el selector de modelos de ChatGPT, mientras que los demás hay que ir a ajustes para seleccionarlos. GPT-4o ha sido una IA que ha cautivado a los usuarios por su especial personalidad y rendimiento.
Altman, según TechCrunch, también ha respondido a los usuarios que encuentran a GPT-5 como un modelo de IA con una personalidad más neutra y fría: "Estamos trabajando en la personalidad de GPT-5 que hará que sea más cercano que el actual, pero que no sea tan molesto (para la mayoría de usuarios) como GPT-4o".
Y hay una lección aprendida de estos días atrás: "De todas maneras, lo que hemos aprendido de estos últimos días es que necesitamos dirigirnos a un momento en el que la personalización del modelo por parte de cada usuario sea más importante".
OpenAI ha sido raudo y veloz en dar un giro casi de 180 grados en prácticamente varios días para acomodar los tres nuevos modos y dar a los usuarios que pagan la posibilidad de usar GPT-4o, un modelo de IA que en su primer despliegue era sicofante y que en parte esa personalidad ha gustado a algunos usuarios.
El mayor problema al que OpenAI se ha enfrentado estos días, tras la actualización, ha sido el rúter que no funcionó debidamente y que por lo que parece necesita más desarrollo para que sea capaz de elegir el modelo de IA perfecto para cada prompt del usuario.
Si no es así, las respuestas que pueda dar ChatGPT pueden ser más tontas o menos precisas, por lo que es bien fácil que el usuario reclame un modelo de IA anterior que era totalmente eficiente y rendía de forma perfecta en distintas situaciones.