WIFi 8 promete cambiar uno de los mayores inconvenientes de este tipo de redes inalámbricas

Pocas tecnologías inalámbricas han tenido la relevancia del WiFi en España. Hemos usado desde hace décadas los infrarrojos, el bluetooth y el NFC, pero la conexión WiFi se ha posicionado como la más relevante de estas tecnologías de conectividad.

Sólo la radio se ha usado más en nuestro país, pero en los últimos años la importancia de Internet ha cambiado las tornas.

Este protocolo está en constante evolución, y a lo largo del tiempo os hemos ido contando las novedades que traían WiFi 5, WiFi 6 y, más recientemente, WiFi 7. Ahora empezamos a tener que analizar a su sucesor.

Qualcomm ha anunciado cómo será el futuro de la conectividad inalámbrica con su nueva visión para el Wi-Fi 8. Y hay un cambio importante que tiene mucho sentido.

Hasta ahora, la velocidad era una de las claves a perseguir, dado que las necesidades de los usuarios y la industria no estaban aún solventadas en este apartado.

Evolución del WiFi El Androide Libre

Pero ahora Qualcomm cree que hemos llegado a un punto en el que más velocidad no es necesaria, y quiere priorizar la fiabilidad. El objetivo es ofrecer una conexión robusta, estable y sin interrupciones.

Esta tecnología busca resolver los problemas de congestión y latencia de las redes actuales, lo que se ve en empresas y hogares con demasiados dispositivos conectados por el Internet de las Cosas.

La meta principal del Wi-Fi 8 no es ser más rápido que su predecesor, el Wi-Fi 7, sino radicalmente más estable en cualquier circunstancia. Esta nueva filosofía se conoce como Fiabilidad Ultra Alta (UHR, por sus siglas en inglés).

Es la respuesta de la industria a un mundo cada vez más conectado. Los hogares y las oficinas modernas cuentan con decenas de dispositivos. Todos ellos compiten por el ancho de banda, creando interferencias y degradando la experiencia del usuario.

El estándar técnico que dará vida al Wi-Fi 8 es el IEEE 802.11bn. Su diseño aborda directamente los cuellos de botella de las redes actuales. Busca garantizar un rendimiento óptimo incluso en entornos muy densos y exigentes.

Y esta latencia y fiabilidad son clave para aplicaciones críticas como el teletrabajo, la telemedicina o los videojuegos en la nube.

Las claves del Wi-Fi 8

La propuesta de Qualcomm se basa en varias innovaciones tecnológicas clave. Una de las más importantes es la coordinación multipunto (Multi-AP Coordination).

Esta tecnología permite que diferentes routers o puntos de acceso en una misma red trabajen de forma conjunta y sincronizada. Dejan de competir entre sí para colaborar. Esta coordinación inteligente gestiona el tráfico de manera mucho más eficiente.

Casos de uso de WiFi 8 El Androide LIbre

El sistema asigna los recursos de la red dinámicamente según las necesidades de cada dispositivo. De esta forma, se evitan las interferencias que ocurren cuando varios puntos de acceso operan de forma aislada en canales cercanos.

El resultado es una cobertura más uniforme y una conexión estable en toda la superficie. El usuario podrá moverse por su casa u oficina sin sufrir microcortes.

La transición entre un punto de acceso y otro será imperceptible, garantizando una experiencia fluida para videollamadas o streaming de vídeo.

Otra innovación fundamental es la optimización del rendimiento en el borde de la red (Edge Performance Optimization). Se centra en mejorar la conexión de los dispositivos que se encuentran más alejados del router.

Mejoras de WiFi 8 El Androide Libre

En las redes actuales, la velocidad y la estabilidad caen drásticamente con la distancia. Wi-Fi 8 mitigará este efecto. Para lograrlo, utilizará técnicas avanzadas como el beamforming coordinado.

Varios puntos de acceso pueden dirigir la señal de forma conjunta hacia un dispositivo específico. Esto concentra la energía donde se necesita, mejorando la calidad de la conexión en zonas de baja cobertura y reduciendo la latencia de forma significativa.

Un estándar para el futuro

La fiabilidad y la baja latencia del Wi-Fi 8 abrirán la puerta a nuevas aplicaciones. Por ejemplo, será un pilar para el desarrollo de la realidad extendida (XR), es decir, la que incluye la realidad virtual y aumentada.

Estas tecnologías necesitan una conexión instantánea y sin fallos para ofrecer una experiencia inmersiva y evitar mareos en el usuario. El sector industrial también se beneficiará enormemente.

La automatización de fábricas, la robótica y el Internet de las Cosas (IoT) industrial dependen de comunicaciones inalámbricas robustas. Una red que garantiza una latencia mínima y predecible es esencial para controlar maquinaria de precisión o recopilar datos de miles de sensores en tiempo real.

Eso sí, hay que tener en cuenta que hablamos de plazos largos, y que la estandarización final del Wi-Fi 8 no se espera hasta aproximadamente 2028.

Es decir, que no hemos de esperar que los póximos procesadores de la empresa, como el Snapdragon 8 Elite 2 que se anunciará a finales de año, tengan eta conexión WiFi implementada.