Gemini Live cambia para siempre en España y ya interactúa con Google Maps, Calendar y otras en tiempo real

Desde junio ya conocimos que Gemini Live se iba a conectar con apps como Maps, Tasks, Calendar o Keep en tiempo real, pero desde hoy mismo comienza el despliegue general desde que Google probara su soporte en las últimas semanas.

Esta experiencia ya ha estado disponible a través de las extensiones de las apps en Gemini desde hace meses de Google, aunque ahora cambia en un punto muy importante.

La gran diferencia de hoy es que ya se pueden utilizar en las consultas en Gemini Live, lo que significa que incluso podremos interrumpir una respuesta para darle otra instrucción sobre el tema que queramos o extraer algún dato de otra app como Calendar.

Este despliegue, según recoge Android Authority, fue descubierto por 9to5Google y ya se encuentra en varios dispositivos con versiones de Android 15 e incluso Android 16, así que su lanzamiento está siendo general en España y en otras regiones del planeta.

Google ha hecho que sea muy fácil reconocer la app con la que Gemini Live está interactuando, ya sea Calendar, Keep, Tasks y Google Maps, ya que su nombre aparecerá justo en la parte inferior de la pantalla.

Google Keep en Gemini Live 9to5Google

Se situará sobre los cuatro botones disponibles y la animación de un círculo incompleto puede ser vista rodeando al nombre de la app mientras Gemini Live procesa la información que extrae.

Ahora solo nos queda esperar por otra de las próximas novedades de Gemini Live relacionada con los fragmentos de información que recoge de las apps.

Aparte de Android, parece que Google quiere ampliar el soporte de esta novedad que está desplegando hoy en España a la app de Gemini en iOS.

Y lo siguiente sería el soporte a las apps de terceros para que se pueda hacer una consulta a Gemini Live con la voz y así la IA de Google utilice los fragmentos de información que ofrezcan otras apps instaladas en el móvil como podría ser Spotify o una de deportes dedicada al registro del ejercicio físico.

Gemini Live con las apps de Google 9to5Google

Justo este verano Gemini ya se ha conectado con apps de terceros como WhatsApp y así se puedan leer los mensajes o incluso enviar uno a nuestros contactos con la ayuda de la IA, aunque esta nueva experiencia ha despertado dudas sobre la privacidad y cómo el modelo de lenguaje mayor de Google podría ser entrenado con las conversaciones de los usuarios.