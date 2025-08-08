Cómo saber si mi ChatGPT está usando GPT-5 y los 5 detalles que lo convierten en el modelo de IA gratuito más avanzado
GPT-5 ya está disponible en España y a lo mejor ni sabemos si la app o la versión web de ChatGPT lo está usando.
Más información: ChatGPT sin conexión a internet: OpenAI lanza dos modelos de IA abiertos que se instalan en tu móvil o en tu PC
La actualización más esperada de ChatGPT ya está con nosotros en España, pero quizás ni sepamos si realmente estamos frente a GPT-4o o ya disfrutando de GPT-5, el nuevo modelo que fue presentado ayer por OpenAI.
GPT-5 marca un antes y un después en ChatGPT, ya que ahora la IA da la mejor respuesta en todo momento sin que tengamos que liarnos entre elegir un modelo u otro desde el menú.
OpenAI ha simplificado todo para que el usuario común se centre más en la conversación natural y las consultas en vez de estar tocando un botón u otro, por lo que en este sentido ChatGPT ha dado un salto enorme en la experiencia de usuario.
Los cerca de 700 millones de usuarios activos semanales dejan bien claro que ChatGPT se está convirtiendo en el eje del día a día de muchos y es cuestión de tiempo que aumente esa cifra exponencialmente.
Aparte de que aparezca el mensaje de bienvenida de GPT-5, para saber si estamos ya usando GPT-5 es tan fácil como preguntar a ChatGPT: "¿Qué modelo de IA estás usando? ¿GPT-5?".
Seguramente que ya nos responderá con: "Estoy usando GPT-5 (concretamente la versión que aquí aparece como GPT-5 / ChatGPT v2), que es la más reciente disponible en esta cuenta".
Ayer por la noche, después del evento de presentación de GPT-5, todavía respondía con GPT-4o como la versión, pero hace unas horas ya se ha hecho disponible en España, así que ya deberías estar usando el nuevo modelo de razonamiento gratuito para todos.
Pero, ¿por qué este ChatGPT es mejor?
OpenAI ayer compartió las cinco mejoras principales de GPT-5 frente a GPT-4: fiabilidad y precisión, las respuestas seguras, en programación, redacción y en la salud (cuida mejor sus palabras).
Todo puede llegar a ser bastante técnico, sobre todo si un amigo nos pregunta en qué ha mejorado ChatGPT con GPT-5, a lo que debemos de responderle con estos cinco detalles:
- Entiende mejor lo que le pidas, incluso si mezcla varias cosas.
- Recuerda más contexto y no se pierde en explicaciones largas.
- Razonamiento más fino al seguir pasos lógicos sin saltarse ninguno.
- Ha mejorado en las imágenes: puede leer y analizar fotos complicadas.
- Más rápido y con respuestas más claras.
Y el detalle más importante es que ahora todo usuario de ChatGPT puede usar GPT-5, el modelo de razonamiento más avanzado e inteligente hasta la fecha de OpenAI.
Su razonamiento encadenado y comprensión mixta texto-imagen consigue que, si GPT-4 era capaz de liarse con la foto de una factura arrugada de la que tenía que calcular el IVA total al analizarla, GPT-5 la identificará bien, no perderá el hilo si debía usar distintos datos del documento y no se saltará ningún paso importante.