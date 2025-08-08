Este precio es absurdo, pero también real, del Samsung Galaxy Watch 7 en MediaMarkt por menos de 186 euros

El Samsung Galaxy Watch 7 ya lo probamos el año pasado para dejar claro que es uno de los mejores relojes que se pueden comprar en España, y más si cabe cuando está en MediaMarkt con un descuento del 42 %.

El Samsung Galaxy Watch 7 Bluetooth de 40 mm se puede adquirir en MediaMarkt por 185 euros con un descuento aplicado del 42 % (precio habitual de 319 euros) en color crema. Si ya nos pasamos al verde el precio pasa a los 199 euros en España.

Destaca primeramente por ser un reloj Wear OS que permite instalar apps como Google Maps o Google Wallet para hacer pagos móviles.

Un reloj inteligente también hecho para el deporte que cuenta con funciones avanzadas potenciadas por Galaxy AI, la IA de Samsung, y que, entre otras, ajusta la detección de la frecuencia cardíaca según los movimientos.

Se caracteriza por una pantalla Super AMOLED de 1,31 pulgadas (480 x 480 píxeles), un peso de 28,8 g en esta versión de 40 mm y una memoria interna de 32 GB con 2 GB de RAM.

Samsung Galaxy Watch 7

Esa memoria interna permite guardar nuestra música favorita si queremos utilizarlo para hacer running y así, conectado a los auriculares inalámbricos, no se necesita conexión a datos móviles.

Es un smartwatch repleto de detalles y, aparte de caracterizarse por su cristal de zafiro, IP68 contra el agua y el polvo (sumergible hasta 50 metros) y estándar militar MIL-STD-810H, cuenta con monitor de la presión sanguínea, está certificado ECG, mide el oxígeno en sangre, la temperatura en la piel y el ritmo cardíaco.

Samsung Galaxy Watch 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En sus entrañas se encuentra el chip Exynos W1000, que sigue siendo el mismo del nuevo Galaxy Watch 8 lanzado el mes pasado por Samsung.

Cuenta con Bluetooth 5.3, WiFi, GPS (L1 + L5), NFC y tiene una batería de 425 mAh con carga inalámbrica de 10 W. Su única pega es su autonomía, que no suele pasar de los dos días según el tipo de uso que se le dé.

Pero por lo demás es un excepcional reloj inteligente de Samsung con Wear OS y el sensor BioActive que incorpora 13 LED para monitorizar los patrones de sueño y la energía diaria a través del Energy Score.

Se puede usar para registrar ejercicios acuáticos y, entre otras de sus funciones exclusivas con Galaxy AI, está la capacidad de enviar mensajes rápidos desde la pantalla y grabar audios para convertirlos en resúmenes traducidos cuando está vinculado con un móvil Samsung Galaxy.