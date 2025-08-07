El Google Pixel 10 Pro XL se filtra en varias imágenes para mostrar a uno de los móviles más atractivos del año

Hace unos días el modelo base de la serie Pixel 10 se filtró de nuevo para volver a confirmar las líneas de su diseño. Hoy toca el momento para el Pixel 10 Pro XL que será presentado en el Made by Google del 20 de agosto.

La serie Pixel 10 será la gran protagonista del evento para ser acompañada por el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a, aunque habrá que esperar un poco para la llegada del plegable y la distribución de ambos.

WinFuture ha compartido una serie de imágenes del móvil Pixel 10 de mayor tamaño y que llegan al poco de las mismas del Pixel 10 Pro, aunque hemos de olvidarnos de nuevas especificaciones que completen el hardware que ya conocemos de este modelo.

Las imágenes muestran al Pixel 10 Pro XL en los colores Moonstone y Obsidian. Uno de los móviles más atractivos del año por el inconfundible módulo de cámaras en la trasera con la forma de cápsula que en este modelo es incluso algo mayor.

En el lateral derecho se encuentra el botón de encendido y los de volumen, mientras que en la trasera tenemos la configuración triple de cámaras. Se pueden ver perfectamente el sensor de temperatura basado en infrarrojos y la luz flash justo al lado.

Pixel 10 Pro XL Manuel Ramírez

Una serie que sigue la estela de la anterior para que las esquinas sean bien redondeadas y los biseles en el Pro XL sean menos visibles con el logo de Google en la parte trasera.

Según las filtraciones que se han ido dando, el XL se caracterizará por una pantalla LTPO de 6,8 pulgadas con tasa de refresco variable de 120 Hz, el nuevo chip Tensor G5, 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento interno y una batería de 5.200 mAh.

La configuración triple de cámaras del Pixel 10 Pro XL está compuesta por una principal de 50 Mpx (Samsung GNV), una ultra gran angular de 48 Mpx (Sony IMX858) y un teleobjetivo de 48 Mpx (Sony IMX858).

El 20 de agosto es el evento Made by Google y el 28 de agosto será el día en el que comience la distribución de la serie Pixel 10 a los usuarios. Habrá que esperar a octubre para poder comprar el plegable Pixel 10 Pro Fold, el reloj Pixel Watch 4 y los auriculares Pixel Buds 2a.

Edita imágenes con prompts

Aparte de conocer ayer mismo que Google integrará un Coach, que nos ayudará a hacer mejores fotos con las cámaras de cada uno de los Pixel que componen a la serie, también se incluirá la edición de fotos conversacional según 9to5Google.

Lo que permitirá usar prompts de texto para editar fotos y así se pueda cambiar el fondo, eliminar objetos presentes en la escena o hacer otro tipo de modificaciones. Presumiblemente, se debería hacer en la app Photos, pero no se ha mencionado esta capacidad basada en la IA generativa.