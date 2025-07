Con One UI 8, Samsung confirma el adiós definitivo a una de las partes históricas de Android: "es el fin de una era"

Android ha cambiado para siempre. A lo largo del último año, Google ha adoptado nuevas políticas para su sistema operativo de código abierto, que pueden tener importantes consecuencias para la comunidad de usuarios; y ahora, Samsung se le ha sumado.

La nueva versión de la capa de personalización de Samsung, One UI 8, elimina la posibilidad de instalar una ROM en el móvil, obligando a los usuarios a seguir usando su sistema hasta que cambien de dispositivo.

La nueva política se aplica primero con los nuevos plegables de Samsung, los Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 y Galaxy Z Flip 7 FE, que vienen con One UI 8 preinstalado de fábrica, además de en los primeros Galaxy S25 que han recibido la beta de One UI 8.

En todos estos dispositivos, Samsung ha eliminado la opción "Desbloqueo de OEM" que está presente en la Configuración, en la sección de "Opciones para desarrolladores"; dicha opción estaba presente en One UI 7, pero no en One UI 8.

El desbloqueo de OEM es un paso necesario para desbloquear el 'bootloader', un componente del sistema operativo que se encarga de gestionar el arranque; durante este proceso, se inicia el sistema que viene preinstalado en la memoria del dispositivo.

Normalmente, el 'bootloader' viene bloqueado, es decir, no se puede cambiar el sistema que arranca; en el caso de un móvil Samsung, eso significa que se comprueba que se arranca la versión de One UI firmada digitalmente por la compañía.

Al desbloquear el 'bootloader', es posible cargar otros sistemas operativos que no tienen esa firma digital, lo que se conoce como una 'custom ROM'; una de las más famosas actualmente es LineageOS, por ejemplo.

Con una 'custom ROM', es posible usar 'software' no oficial, sistemas con capas de personalización diferentes, o sistemas diseñados para móviles viejos que permiten ser usados durante más años.

Samsung Galaxy S25 Edge Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por lo tanto, desbloquear el 'bootloader' abre la puerta a usar nuestro dispositivo como queramos; pero también a instalar 'software' malicioso o incluso a 'matar' nuestro móvil completamente si no sabemos lo que estamos haciendo.

Por ese motivo, muchos fabricantes han optado por vender móviles con el 'bootloader' bloqueado, aunque otros como Google y Samsung ofrecen la posibilidad de desbloquearlo con una opción oculta en la configuración.

Ahora, Samsung se sube al carro de los fabricantes que bloquean el 'bootloader' en sus móviles; y lo peor es que no parece que haya solución; según un experto en XDA Forums, no sólo se ha eliminado la opción, sino también el código que lo permite.

Es cierto que, para la mayoría de los usuarios, esto no es un problema; pero para los más entusiastas de la tecnología y Android, y para quienes quieren seguir usando su móvil después del fin de soporte, es el fin de una era.

Esto supone que no habrá más 'custom ROMs' para dispositivos Samsung, que sólo podrán usar los sistemas Android con One UI que la compañía ponga a disposición del público; una vez que se termine el soporte de un móvil, será su fin.

Atrás quedaron los tiempos en los que el lanzamiento de una nueva 'custom ROM' era noticia; no hay más que leer medios como EL ESPAÑOL - El Androide Libre para darse cuenta de que han perdido casi toda su popularidad.

Pero eso no quita que sigan siendo una parte importante del ecosistema Android, que está siendo eliminada. Y no es sólo Samsung; la propia Google también ha tomado medidas que perjudican a los desarrolladores de 'custom ROMs'.

Hace pocas semanas, de hecho, hablábamos de un duro golpe a los desarrolladores, al tomar la decisión de no publicar partes importantes para crear una 'custom ROM' para dispositivos Pixel.

En definitiva, Google y Samsung parecen estar de acuerdo en que estamos ante el fin de las 'custom ROMs', aunque curiosamente, ninguna haya decidido hacer pública esta decisión, tal vez por miedo a las críticas de los usuarios más entusiastas.