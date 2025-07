Microsoft la lía con Windows 11 y provoca el caos entre los usuarios: "por lo que más quieras, no hagas esto"

Hay muchos tipos de 'bugs' en Windows; algunos son molestos, otros pueden hacernos perder nuestro trabajo, y otros son simplemente graciosos. Pero pocos son como el que algunos usuarios con tarjeta gráfica dedicada se están encontrando.

La alerta llega de foros como Reddit, donde varios usuarios afirman que su ordenador Windows 11 les permite expulsar la tarjeta gráfica del sistema; y ni que decir tiene que, si te encuentras la misma opción, no deberías usarla.

De manera confusa, Windows 11 ha decidido tratar la tarjeta gráfica como si fuese un disco duro externo u otro tipo de accesorio USB, y como resultado, permite que sea "expulsada" del dispositivo para ser desconectada de manera segura.

Sin embargo, si decidimos "expulsar" la tarjeta gráfica, nos podemos quedar sin imagen en la pantalla; el sistema desconectará el componente y ya no lo podrá usar, por lo que no se mostrará imagen a través del cable de vídeo que estemos usando, ya sea HDMI o DisplayPort.

Por lo tanto, si pulsamos la opción de expulsar la tarjeta gráfica, la pantalla se pondrá negra y tendremos que usar el escritorio de Windows 11 a ciegas; así que no recomendamos hacerlo nunca, ya que realmente no hay ningún beneficio y sí nos puede traer problemas.

La buena noticia es que, si pulsamos por error en Expulsar la tarjeta gráfica, la imagen debería volver si reiniciamos el ordenador, ya que el sistema reconocerá la tarjeta como un dispositivo conectado.

Opción en Windows 11 para expulsar una tarjeta gráfica Reddit El Androide Libre

Además, este 'bug' realmente no hace nada más que mostrar esta opción si pulsamos en el icono de la barra de tareas; si no pulsamos en "Expulsar" no pasa absolutamente nada y no corremos peligro de perder nuestra tarjeta gráfica.

Curiosamente, no se trata de un problema realmente nuevo, y se han encontrado referencias de hace ya algunos años, pero no ha sido hasta recientemente que parece estar expandiéndose a más usuarios, por un motivo desconocido.

Por supuesto, hay que aclarar que hay situaciones en las que querrías "expulsar" una tarjeta gráfica; por ejemplo, hay tarjetas gráficas externas que se conectan por cable al ordenador, especialmente buenas para mejorar un portátil gaming.

También hay un caso concreto en el que esta función nos podría ayudar: en ordenadores portátiles con dos tarjetas gráficas. Muchos modelos tienen una gráfica integrada en el procesador, y una gráfica dedicada independiente que suele ser más potente para jugar.

En el caso de que pulsemos en "Expulsar" en un ordenador portátil con esa configuración, Windows 11 simplemente expulsará la tarjeta dedicada y pasará a usar la integrada, por lo que probablemente no notaremos la diferencia a menos que a continuación ejecutemos un juego.

Pese a lo viejo que parece ser este 'bug', por el momento Microsoft no ha realizado ninguna declaración pública al respecto; pero conforme más usuarios publican sus quejas, es probable que sea solucionado en una futura actualización.