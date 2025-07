La sobrada de Xiaomi que va a hacer temblar a Porsche y BMW: un Xiaomi YU7 Ultra con más de 1.500 caballos

La red social Weibo se ha llenado de fotografías espías del nuevo Xiaomi YU7 Ultra, una nueva versión del SUV eléctrico de Xiaomi que puede dejar bien claro que ni siquiera las marcas más populares están a salvo del gigante chino.

El lanzamiento del Xiaomi YU7 ha supuesto un antes y un después para la industria del automóvil; hasta las marcas más veteranas y populares tienen mucho que temer de una de las más jóvenes del sector.

El YU7 es el primer SUV de Xiaomi, y tal vez por eso, está teniendo más éxito incluso que el Xiaomi SU7 lanzado el año pasado; en la compañía saben que tienen un diamante en bruto, aunque únicamente si son capaces de cubrir la demanda.

Tal vez por eso, no es de extrañar que Xiaomi ya esté probando prototipos de nuevos modelos SUV, que probablemente también tendrán tanto o incluso más éxito; esta misma semana hemos visto las primeras fotos del futuro Xiaomi YU9, y ahora le toca el turno al YU7 Ultra.

En efecto, todo apunta a que Xiaomi seguirá lanzando versiones "Ultra" de sus coches, después del Xiaomi SU7 Ultra, potenciadas con motores eléctricos más potentes y con modificaciones aerodinámicas y de suspensión para ofrecer una experiencia más deportiva.

Foto espía del Xiaomi YU7 Ultra Weibo El Androide Libre

El Xiaomi YU7 Ultra será, por lo tanto, una auténtica bestia, y aunque muchas de sus características técnicas son un misterio, lo más lógico es que esté basado en la misma plataforma del Xiaomi SU7 Ultra, y por lo tanto, podría alcanzar los 1.548 caballos con sus dos motores.

Curiosamente, el prototipo que ha sido fotografiado en las calles chinas no tiene un diseño extremo; por ejemplo, no tiene alerón trasero como el del Xiaomi SU7 Ultra, algo que tiene sentido en un coche más grande como este y que no va a ser usado para atacar el circuito.

Foto espía del Xiaomi YU7 Ultra Weibo El Androide Libre

Sin embargo, eso no significa que no se aprecien ya varias modificaciones, incluyendo unos pasos de rueda más anchos y una reducción en la altura, ambos indicadores de que Xiaomi está trabajando para bajar el centro de gravedad del vehículo para ganar estabilidad.

Otra diferencia notable a simple vista se encuentra en las ruedas, más concretamente los nuevos frenos cerámicos, similares a los que monta el SU7 Ultra y que podrán parar las más de dos toneladas del vehículo con mayor eficiencia.

Hablando del peso, ese probablemente será uno de los aspectos en los que Xiaomi se centre más, y no sería de extrañar que varias piezas de la carrocería sean fabricadas en fibra de carbono; las fotos revelan que algunas partes, como el parachoques trasero son diferentes, así que es posible.

Con todo, es de esperar que el Xiaomi YU7 Ultra se convierta en uno de los SUVs deportivos más rápidos del mercado, y esas son malas noticias para las marcas que han conseguido un gran filón en ese sector, como Porsche o BMW.