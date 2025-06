Adiós a las listas aburridas de Descubrimiento semanal de Spotify: ya puedes elegir tu género favorito en España

Después de incluir las peticiones a AI DJ de Spotify, la plataforma de streaming de música por excelencia acaba de lanzar una actualización que mejora "Descubrimiento semanal" justo a los 10 años de que fuera introducida por primera vez.

Esta función da una serie de recomendaciones al usuario, aunque siempre ha estado sujeta a críticas debido a la poca variedad de estilos musicales.

Es justo lo que ahora quiere remediar la plataforma de streaming hoy mismo con una actualización que le da una vuelta de tuerca total a esta playlist.

Esta nueva experiencia está disponible para los usuarios de Spotify Premium, y ahora se verá una serie de filtros nuevos situados en la parte superior de la playlist para activar uno u otro según nuestra predilección musical.

Ya sea música electrónica, pop retro o rock, podemos desplazarnos por esa lista de géneros para encontrar otros y así activarlos para personalizar completamente esta experiencia que no se ha tocado desde hace años en la plataforma de streaming.

Descubrimiento semanal de Spotify

Y lo mejor es que al activar un filtro se cargará de nuevo toda la playlist acorde al género elegido, ya sea si hemos elegido urban beats en vez de EDM.

Y si no se toca nada, también está disponible la experiencia anterior para que sea la plataforma la que se encargue de realizar las recomendaciones semanales con temas nuevos para escuchar.

Lo único que solo se puede tener un filtro activo de todos los géneros que se pueden elegir. No hay forma posible de poder buscar otro de la lista presente, así que la personalización se queda en las opciones que nos da Spotify.

No es la única novedad de Descubrimiento semanal según mantiene The Verge. Se ha actualizado el look con un nuevo arte para la carátula según se puede ver desde su anuncio oficial en su web.

Descubrimiento semanal de Spotify

Todos estos cambios, según Android Police, están ya disponibles en la última versión de Spotify para Android e iOS. Si no los vemos todavía, solo hay que pasarse por la Google Play Store o la App Store para actualizar la app.

En nuestro caso sí que tenemos disponible esta novedad para elegir uno u otro género musical como electrónica, new age, hip hop, retro pop o rock. Una de las novedades de la app para este verano que ha empezado con temperaturas demasiado altas, así que un poco de música refrescante siempre viene bien.