Así es BYD DiLink, la alternativa a Android Auto y Apple CarPlay que irrumpe como alternativa a entretenimiento en el coche

El mundo de la automoción está sufriendo un gran cambio en la actualidad. No se trata sólo de los coches eléctricos, que aún no terminan de despegar en España.

Los coches conectados cada vez son más comunes, con sus ventajas e inconvenientes, y empresas como Google y Apple intentan posicionarse.

Incluso Amazon intentó una alianza con Stellantis, aunque no parece que haya acabado muy bien. Y ha dejado un nuevo hueco que Google puede aprovechar.

De hecho, Alphabet lleva ya varios años haciéndose un hueco en este sector con Android Automotive, su sistema operativo pensado para coches, y en menor medida con Android Auto.

Firmas como Polestar, Volvo o el grupo Renault usan este sistema, muy personalizado, pero con todas las ventajas de la integración con los servicios de la corporación estadounidense.

BYD y su versión de Android

Pero hay un grupo de marcas que no se está considerando en esta ecuación. Nos referimos a los fabricantes chinos, que están destacando, junto con Tesla, en el desarrollo de software.

Los fabricantes asiáticos saben que la tecnología es ahora el corazón de los coches, y eso se nota en sus sistemas operativos. Huawei lo sabe, Xiaomi lo sabe y BYD también lo sabe.

BYD DiLink Alvarez del Vayo

Esta última, que es el mayor fabricante del mundo de vehículos electrificados, tiene un sistema operativo llamado BYD DiLink que tiene como principal valor estar basado en Android.

Pero no se trata de Android Automotive, sino de una versión propia, lo mismo que hacen marcas como OPPO, VIVO o Xiaomi con los móviles en China.

Es decir, cogen la versión base, sin los sistemas y aplicaciones de Google, y crean su propia versión encima. Esto evita problemas de desarrollo de apps pero les da un control enorme y posibilidad de integrar el resto de sistemas del coche.

BYD DiLink

Este sistema operativo se basa en el código de Android, pero con funciones personalizadas. Su conectividad es la esperada, capaz de usar WiFi, Bluetooth y conexión LTE propia, sin depender del móvil.

Tema claro y oscuro de la UI El Androide Libre

Por supuesto, como pasa con el resto de versiones de sistemas basadas en Android, BYD DiLink tiene un sistema de actualizaciones de software sin pasar por el taller.

Estas actualizaciones OTA (Over The Air) se realizan en cualquier lugar con conexión WiFi, siempre que el coche no esté en uso. Corrigen fallos y amplían las funciones. Y son gratuitas.

También destaca la presencia de una tienda de aplicaciones en la que poder encontrar apps de todo tipo, adaptadas a su uso en coches.

Por si fuera poco, el sistema también integra Android Auto y Apple CarPlay, para los usuarios que prefieren tener todo integrado en el móvil y no hacer uso de las funciones propias del vehículo.

BYT DiLInk Alvarez del Vayo

Además, en la última versión, la 5.0, el sistema también es capaz de identificar al conductor por su rostro y adaptar el vehículo a él.

Por supuesto, todos los controles del coche están dentro del sistema, pudiendo abrir puertas, ventanas o controlar la climatización desde la pantalla, como es de esperar.

Por si fuera poco, es posible instalar aplicaciones mediante un APK como se hace en los móviles y tablets con Android. Esto puede suponer un problema si se instalan apps de streaming de video, que son ilegales de usar en movimiento en España.

Pantalla giratoria

Una de las principales diferencias de BYD con otras marcas es cómo usa la gran pantalla central de sus coches. En algunos fabricantes es vertical, en otro, horizontal.

En BYD... ambos. La compañía desarrolló un sistema de rotación que permite usar la pantalla en ambas orientaciones para exprimir al máximo el uso en las diferentes situaciones.

Por ejemplo, a la hora de ver contenido multimedia mientras cargamos, quizás sea mejor la posición horizontal. O cuando navegamos por los menús del coche.

Pantalla giratoria El Androide Libre

Pero si queremos hacer una ruta en el navegador, la posición vertical nos permite ver más espacio del mapa en dirección a donde vamos, hacia adelante, y no hacia los lados.

Incluso es posible dividir la pantalla en dos mitades para que el conductor use una parte y el copiloto otra. Esto evita la necesidad de usar móviles o tablets.

La app para móviles

Como muchas otras marcas, BYD tiene aplicaciones para móviles, tanto Android como con iOS. Desde la misma se pueden controlar diferentes parámetros del coche, desde la carga a la climatización.

También se pueden controlar el estado de las ventanas, puertas, presión de los neumáticos... y todo ello a distancia, sin tener que estar cerca.

BYD DiLink app El Androide Libre

Esta aplicación también permite localizar el vehículo en un parking haciendo sonar el claxon, o abrirlo y cerrarlo sin necesidad de llave.

Control por voz

Otra de las características de BYD DiLink es el control por voz. Al contrario que marcas como Tesla, es posible activar los comandos de voz sin tocar ningún botón.

Una vez activos podremos pedirle diferentes acciones, como que nos cree la ruta de navegación hacia un destino en concreto. También podemos decir que "tenemos calor" y que el sistema ponga el aire acondicionado.

Estos comandos permiten también realizar llamadas de teléfono, subir y bajar las ventanillas del coche, la cortinilla del techo, etc.