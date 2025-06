Lo nuevo de Xiaomi para España es una genialidad: una cámara de alta resolución con chip para usar IA sin Internet

Una de las primeras cosas que muchas familias compran cuando quieren convertir su casa en inteligente es una cámara de seguridad conectada; es uno de esos dispositivos que mejora instantáneamente sólo con conectarlo a Internet.

Pero la conexión a la red no puede ser el único motivo por el que comprar una cámara de seguridad; de poco servirán las funciones inteligentes, si el 'hardware' no está a la altura con una imagen borrosa o que no es capaz de detectar intrusos.

En ese contexto hay que comprender el último lanzamiento de Xiaomi en España, la Xiaomi Smart Camera C700, una de las cámaras de seguridad conectadas más potentes y completas que hemos visto en nuestro mercado, y con un precio competitivo.

Y es que la C700 promete una de las imágenes más nítidas y claras del mercado, gracias a su sensor de 8 Mpx que captura vídeo a una resolución 4K (3840 x 2160 píxeles), que cuenta con nada menos que cinco lentes ópticas.

El resultado, afirma Xiaomi, son "imágenes revolucionarias", que incluso son capaces de ser capturadas con HDR ajustado fotograma a fotograma, adaptándose a las condiciones de iluminación, como luz intensa o contraluz, obteniendo un resultado realista.

Xiaomi Smart Camera C700 Xiaomi El Androide Libre

De noche ganan protagonismo los diez iluminadores de infrarrojos de 940 nm integrados, que permiten obtener visión nocturna de hasta 10 metros de distancia, capturando imágenes nítidas en noches oscuras.

Un detalle interesante es que esta cámara permite obtener visión nocturna a todo color en situaciones de baja luminosidad, como por ejemplo, cuando el cielo se está oscureciendo, antes de que se active el modo monocromo usando los infrarrojos.

Gracias al motor de giro incorporado, la C700 es capaz de obtener una panorámica de 360 grados, con una inclinación vertical de 110 grados para obtener un campo de visión más amplio.

Pero sin duda alguna, la característica que va a distinguir esta cámara del resto es que cuenta con su propio chip integrado para Inteligencia Artificial; eso significa que es capaz de ejecutar funciones de manera local, y no depender sólo de servicios en la nube.

El chip integrado tiene una potencia de procesamiento de 1 TOPS (mil millones de operaciones por segundo), y cuenta con 256 GB de memoria integrados, además de un procesador de señales de imagen de última generación.

Xiaomi Smart Camera C700 Xiaomi El Androide Libre

Por ejemplo, la C700 es capaz de detectar el llanto de nuestro bebé, avisandonos cuando detecta que está llorando. Otra función interesante es el rastreo del movimiento de mascotas como perros y gatos, además de la detección de ruido fuerte.

Otra función basada en IA es el envío de alertas automáticas al detectar personas, un sistema de seguridad doméstica que se ejecuta de manera local de manera rápida y precisa, y que es capaz de rastrear el movimiento de las personas que detecta.

Al igual que muchas otras cámaras, la C700 se puede usar para realizar llamadas; una función propia es la posibilidad de hacer el gesto "OK" para hacer una llamada desde la cámara; se incluye micrófono con cancelación de ruido para ello.

Por supuesto, esta sigue siendo una cámara conectada, y ahí es donde entra en juego la conexión Wi-Fi 6 compatible con los últimos routers; la conexión está protegida a cuatro niveles, con el uso de un chipset de seguridad dedicado para la comunicación de datos.

La Xiaomi Smart Camera C700 ya está disponible en España, con un precio de 79,99 euros.